AMC 今日價格

AMC (AMC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.13%。目前 AMC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AMC。

AMC 目前市值在 $ 211,931 排名第 #-，流通供應量為 1.00B AMC。過去 24 小時內，AMC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02844162，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AMC 在過去一小時內波動了 -0.40%，過去7 天內波動了 -0.43%。過去一天，總交易量達到 $ 2.52K。

AMC（AMC）市場資訊

市值 $ 211.93K$ 211.93K $ 211.93K 成交量（24H） $ 2.52K$ 2.52K $ 2.52K 完全稀釋市值 $ 211.93K$ 211.93K $ 211.93K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AMC 的目前市值為 $ 211.93K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.52K。AMC 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 211.93K。