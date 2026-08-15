ALTDeer 今日價格

ALTDeer (ALT) 今日實時價格為 $ 0.00877963，過去 24 小時內變化了 3.61%。目前 ALT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00877963 每 ALT。

ALTDeer 目前市值在 $ 4,567,127 排名第 #-，流通供應量為 520.20M ALT。過去 24 小時內，ALT 的交易價格在 $ 0.00868428（低點）和 $ 0.00915871（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.239875，而歷史最低價為 $ 0.00385453。

短期表現方面，ALT 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -5.94%。過去一天，總交易量達到 $ 53.69。

ALTDeer（ALT）市場資訊

市值 $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M 成交量（24H） $ 53.69$ 53.69 $ 53.69 完全稀釋市值 $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M 流通量 520.20M 520.20M 520.20M 總供應量 521,000,000.0 521,000,000.0 521,000,000.0

ALTDeer 的目前市值為 $ 4.57M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 53.69。ALT 的流通量為 520.20M，總供應量是 521000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.57M。