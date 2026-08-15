Alpha Base Index 今日價格

Alpha Base Index (ABX) 今日實時價格為 $ 0.00117365，過去 24 小時內變化了 12.19%。目前 ABX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00117365 每 ABX。

Alpha Base Index 目前市值在 $ 146,638 排名第 #-，流通供應量為 124.95M ABX。過去 24 小時內，ABX 的交易價格在 $ 0.00104356（低點）和 $ 0.00116089（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00398179，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ABX 在過去一小時內波動了 +1.95%，過去7 天內波動了 +55.85%。過去一天，總交易量達到 $ 3.46K。

Alpha Base Index（ABX）市場資訊

市值 $ 146.64K$ 146.64K $ 146.64K 成交量（24H） $ 3.46K$ 3.46K $ 3.46K 完全稀釋市值 $ 147.58K$ 147.58K $ 147.58K 流通量 124.95M 124.95M 124.95M 總供應量 124,945,035.9607812 124,945,035.9607812 124,945,035.9607812

Alpha Base Index 的目前市值為 $ 146.64K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.46K。ABX 的流通量為 124.95M，總供應量是 124945035.9607812，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 147.58K。