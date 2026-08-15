AIUSD 今日價格

AIUSD (AIUSD) 今日實時價格為 $ 0.99892，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 AIUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.99892 每 AIUSD。

AIUSD 目前市值在 $ 6,635,071 排名第 #-，流通供應量為 6.64M AIUSD。過去 24 小時內，AIUSD 的交易價格在 $ 0.998751（低點）和 $ 0.999957（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.999957，而歷史最低價為 $ 0.997955。

短期表現方面，AIUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.05%。過去一天，總交易量達到 $ 21.34K。

AIUSD（AIUSD）市場資訊

市值 $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M 成交量（24H） $ 21.34K$ 21.34K $ 21.34K 完全稀釋市值 $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M 流通量 6.64M 6.64M 6.64M 總供應量 6,642,244.600900001 6,642,244.600900001 6,642,244.600900001

AIUSD 的目前市值為 $ 6.64M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 21.34K。AIUSD 的流通量為 6.64M，總供應量是 6642244.600900001，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.64M。