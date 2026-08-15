Ainu 今日價格

Ainu (AINU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.80%。目前 AINU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AINU。

Ainu 目前市值在 $ 329,385 排名第 #-，流通供應量為 1,000,000.00T AINU。過去 24 小時內，AINU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AINU 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +2.82%。過去一天，總交易量達到 --。

Ainu（AINU）市場資訊

市值 $ 329.39K$ 329.39K $ 329.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 329.39K$ 329.39K $ 329.39K 流通量 1,000,000.00T 1,000,000.00T 1,000,000.00T 總供應量 1.0e+18 1.0e+18 1.0e+18

Ainu 的目前市值為 $ 329.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AINU 的流通量為 1,000,000.00T，總供應量是 1.0e+18，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 329.39K。