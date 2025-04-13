AICell 價格 (AICELL)
今天 AICell (AICELL) 的實時價格爲 0.0022385 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AICELL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AICell 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- AICell 當天價格變化爲 +45.42%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，AICell 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00069921。
在過去30天內，AICell 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005782090。
在過去60天內，AICell 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018658647。
在過去90天內，AICell 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.024528236417923244。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00069921
|+45.42%
|30天
|$ -0.0005782090
|-25.83%
|60天
|$ -0.0018658647
|-83.35%
|90天
|$ -0.024528236417923244
|-91.63%
AICell 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.86%
+45.42%
+5.39%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AICELL 兌換 VND
₫57.3973785
|1 AICELL 兌換 AUD
A$0.003559215
|1 AICELL 兌換 GBP
￡0.00170126
|1 AICELL 兌換 EUR
€0.00196988
|1 AICELL 兌換 USD
$0.0022385
|1 AICELL 兌換 MYR
RM0.00989417
|1 AICELL 兌換 TRY
₺0.08488392
|1 AICELL 兌換 JPY
¥0.321247135
|1 AICELL 兌換 RUB
₽0.18619843
|1 AICELL 兌換 INR
₹0.19242146
|1 AICELL 兌換 IDR
Rp37.30831841
|1 AICELL 兌換 KRW
₩3.179677325
|1 AICELL 兌換 PHP
₱0.12799743
|1 AICELL 兌換 EGP
￡E.0.11479028
|1 AICELL 兌換 BRL
R$0.01311761
|1 AICELL 兌換 CAD
C$0.00308913
|1 AICELL 兌換 BDT
৳0.271418125
|1 AICELL 兌換 NGN
₦3.55881207
|1 AICELL 兌換 UAH
₴0.092472435
|1 AICELL 兌換 VES
Bs0.1589335
|1 AICELL 兌換 PKR
Rs0.626309915
|1 AICELL 兌換 KZT
₸1.15443922
|1 AICELL 兌換 THB
฿0.074922595
|1 AICELL 兌換 TWD
NT$0.072460245
|1 AICELL 兌換 AED
د.إ0.008215295
|1 AICELL 兌換 CHF
Fr0.001813185
|1 AICELL 兌換 HKD
HK$0.017348375
|1 AICELL 兌換 MAD
.د.م0.02077328
|1 AICELL 兌換 MXN
$0.04544155