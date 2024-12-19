AgentLayer 價格 (AGENT)
今天 AgentLayer (AGENT) 的實時價格爲 0.04122264 USD。目前其市值爲 $ 9.96M USD。AGENT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AgentLayer 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.73M USD
- AgentLayer 當天價格變化爲 -1.96%
- 其循環供應量爲 241.40M USD
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今天內，AgentLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00082761206956298。
在過去30天內，AgentLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0090906803。
在過去60天內，AgentLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1550307764。
在過去90天內，AgentLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.026292370271997845。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00082761206956298
|-1.96%
|30天
|$ +0.0090906803
|+22.05%
|60天
|$ +0.1550307764
|+376.08%
|90天
|$ +0.026292370271997845
|+176.10%
AgentLayer 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.25%
-1.96%
-32.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.
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|1 AGENT 兌換 AUD
A$0.065956224
|1 AGENT 兌換 GBP
￡0.0325658856
|1 AGENT 兌換 EUR
€0.0395737344
|1 AGENT 兌換 USD
$0.04122264
|1 AGENT 兌換 MYR
RM0.18550188
|1 AGENT 兌換 TRY
₺1.4456779848
|1 AGENT 兌換 JPY
¥6.4711300272
|1 AGENT 兌換 RUB
₽4.2615965232
|1 AGENT 兌換 INR
₹3.5068099848
|1 AGENT 兌換 IDR
Rp675.7808754816
|1 AGENT 兌換 PHP
₱2.4337846656
|1 AGENT 兌換 EGP
￡E.2.0978201496
|1 AGENT 兌換 BRL
R$0.2601148584
|1 AGENT 兌換 CAD
C$0.0589483752
|1 AGENT 兌換 BDT
৳4.92610548
|1 AGENT 兌換 NGN
₦64.109449728
|1 AGENT 兌換 UAH
₴1.7301142008
|1 AGENT 兌換 VES
Bs2.061132
|1 AGENT 兌換 PKR
Rs11.4697873536
|1 AGENT 兌換 KZT
₸21.5483106072
|1 AGENT 兌換 THB
฿1.4225933064
|1 AGENT 兌換 TWD
NT$1.3446825168
|1 AGENT 兌換 CHF
Fr0.0366881496
|1 AGENT 兌換 HKD
HK$0.3202999128
|1 AGENT 兌換 MAD
.د.م0.4114019472