AgentLayer 圖標

AgentLayer 價格 (AGENT)

USD

AgentLayer (AGENT) 實時價格圖表

$0.0411819
$0.0411819$0.0411819
-2.00%(1D)

今天 AgentLayer (AGENT) 的價格

今天 AgentLayer (AGENT) 的實時價格爲 0.04122264 USD。目前其市值爲 $ 9.96M USD。AGENT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AgentLayer 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.73M USD
- AgentLayer 當天價格變化爲 -1.96%
- 其循環供應量爲 241.40M USD

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AgentLayer (AGENT) 價格表現 USD

今天內，AgentLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00082761206956298
在過去30天內，AgentLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0090906803
在過去60天內，AgentLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1550307764
在過去90天內，AgentLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.026292370271997845

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00082761206956298-1.96%
30天$ +0.0090906803+22.05%
60天$ +0.1550307764+376.08%
90天$ +0.026292370271997845+176.10%

AgentLayer (AGENT) 價格分析

AgentLayer 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04006383
$ 0.04006383$ 0.04006383

$ 0.04451075
$ 0.04451075$ 0.04451075

$ 0.095682
$ 0.095682$ 0.095682

+1.25%

-1.96%

-32.14%

AgentLayer (AGENT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

$ 4.73M
$ 4.73M$ 4.73M

241.40M
241.40M 241.40M

什麼是AgentLayer (AGENT)

AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.

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AgentLayer (AGENT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 AgentLayer (AGENT) 的其他問題

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AGENT 兌換爲當地貨幣

1 AGENT 兌換 AUD
A$0.065956224
1 AGENT 兌換 GBP
0.0325658856
1 AGENT 兌換 EUR
0.0395737344
1 AGENT 兌換 USD
$0.04122264
1 AGENT 兌換 MYR
RM0.18550188
1 AGENT 兌換 TRY
1.4456779848
1 AGENT 兌換 JPY
¥6.4711300272
1 AGENT 兌換 RUB
4.2615965232
1 AGENT 兌換 INR
3.5068099848
1 AGENT 兌換 IDR
Rp675.7808754816
1 AGENT 兌換 PHP
2.4337846656
1 AGENT 兌換 EGP
￡E.2.0978201496
1 AGENT 兌換 BRL
R$0.2601148584
1 AGENT 兌換 CAD
C$0.0589483752
1 AGENT 兌換 BDT
4.92610548
1 AGENT 兌換 NGN
64.109449728
1 AGENT 兌換 UAH
1.7301142008
1 AGENT 兌換 VES
Bs2.061132
1 AGENT 兌換 PKR
Rs11.4697873536
1 AGENT 兌換 KZT
21.5483106072
1 AGENT 兌換 THB
฿1.4225933064
1 AGENT 兌換 TWD
NT$1.3446825168
1 AGENT 兌換 CHF
Fr0.0366881496
1 AGENT 兌換 HKD
HK$0.3202999128
1 AGENT 兌換 MAD
.د.م0.4114019472