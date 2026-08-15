affine 今日價格

affine (SN120) 今日實時價格為 $ 11.23，過去 24 小時內變化了 6.34%。目前 SN120 兌 USD 的匯率為 $ 11.23 每 SN120。

affine 目前市值在 $ 42,879,887 排名第 #-，流通供應量為 3.82M SN120。過去 24 小時內，SN120 的交易價格在 $ 11.15（低點）和 $ 11.98（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 30.83，而歷史最低價為 $ 0.138582。

短期表現方面，SN120 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 +0.17%。過去一天，總交易量達到 $ 643.30K。

affine（SN120）市場資訊

市值 $ 42.88M$ 42.88M $ 42.88M 成交量（24H） $ 643.30K$ 643.30K $ 643.30K 完全稀釋市值 $ 42.88M$ 42.88M $ 42.88M 流通量 3.82M 3.82M 3.82M 總供應量 3,817,411.512738231 3,817,411.512738231 3,817,411.512738231

affine 的目前市值為 $ 42.88M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 643.30K。SN120 的流通量為 3.82M，總供應量是 3817411.512738231，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.88M。