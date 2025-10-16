WOLFTON 目前實時價格為 0.00133 USD。跟蹤 WOLFTON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 WOLFTON 價格趨勢。WOLFTON 目前實時價格為 0.00133 USD。跟蹤 WOLFTON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 WOLFTON 價格趨勢。

更多關於 WOLFTON

WOLFTON 價格資訊

WOLFTON 幣種官網

WOLFTON 代幣經濟

WOLFTON 價格預測

WOLFTON 價格歷史

WOLFTON 購買指南

WOLFTON 兌換法幣計算

WOLFTON 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

WOLFTON 圖標

WOLFTON實時價格 (WOLFTON)

1 WOLFTON 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00133
$0.00133$0.00133
-8.46%1D
USD
WOLFTON (WOLFTON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:50:19 (UTC+8)

WOLFTON（WOLFTON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.001325
$ 0.001325$ 0.001325
24H最低價
$ 0.001488
$ 0.001488$ 0.001488
24H最高價

$ 0.001325
$ 0.001325$ 0.001325

$ 0.001488
$ 0.001488$ 0.001488

--
----

--
----

-0.23%

-8.45%

-18.91%

-18.91%

WOLFTON（WOLFTON）目前實時價格為 $ 0.00133。過去 24 小時內，WOLFTON 的交易價格在 $ 0.001325$ 0.001488 之間波動，市場活躍度顯著。WOLFTON 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，WOLFTON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.23%，過去 24 小時內變動為 -8.45%，過去 7 天內累計變動為 -18.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WOLFTON（WOLFTON）市場資訊

--
----

$ 202.08K
$ 202.08K$ 202.08K

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

TONCOIN

WOLFTON 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 202.08K。WOLFTON 的流通量為 --，總供應量是 3000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.99M

WOLFTON（WOLFTON）價格歷史 USD

跟蹤 WOLFTON 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00012292-8.45%
30天$ +0.000308+30.13%
60天$ -0.15792-99.17%
90天$ -0.02367-94.68%
WOLFTON 今日價格變化

今天，WOLFTON 記錄了 $ -0.00012292 (-8.45%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

WOLFTON 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.000308 (+30.13%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

WOLFTON 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WOLFTON 的變化為 $ -0.15792 (-99.17%)，從而更廣泛地了解其表現。

WOLFTON 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.02367 (-94.68%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 WOLFTON（WOLFTON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 WOLFTON 價格歷史頁面

什麼是WOLFTON (WOLFTON)

Wolf on Ton 是 Ton 平台上一個快速發展的梗，它透過自己的小程式為使用者帶來娛樂。粉絲們可以享受挖礦 $WOLFTON 的獎勵。

WOLFTON在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 WOLFTON 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 WOLFTON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 WOLFTON 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 WOLFTON 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

WOLFTON 價格預測 (USD)

WOLFTON（WOLFTON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 WOLFTON（WOLFTON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 WOLFTON 的長期和短期價格預測。

現在就查看 WOLFTON 價格預測

WOLFTON（WOLFTON）代幣經濟

了解 WOLFTON（WOLFTON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 WOLFTON 代幣的完整經濟學

如何購買WOLFTON (WOLFTON)

正在尋找如何購買 WOLFTON？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買WOLFTON。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

WOLFTON 兌換為當地貨幣

1 WOLFTON（WOLFTON）至 VND
34.99895
1 WOLFTON（WOLFTON）至 AUD
A$0.0020216
1 WOLFTON（WOLFTON）至 GBP
0.0009842
1 WOLFTON（WOLFTON）至 EUR
0.0011305
1 WOLFTON（WOLFTON）至 USD
$0.00133
1 WOLFTON（WOLFTON）至 MYR
RM0.005586
1 WOLFTON（WOLFTON）至 TRY
0.0557403
1 WOLFTON（WOLFTON）至 JPY
¥0.20216
1 WOLFTON（WOLFTON）至 ARS
ARS$1.9850649
1 WOLFTON（WOLFTON）至 RUB
0.1054025
1 WOLFTON（WOLFTON）至 INR
0.1173459
1 WOLFTON（WOLFTON）至 IDR
Rp22.1666578
1 WOLFTON（WOLFTON）至 PHP
0.0782705
1 WOLFTON（WOLFTON）至 EGP
￡E.0.063042
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BRL
R$0.0071421
1 WOLFTON（WOLFTON）至 CAD
C$0.0018487
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BDT
0.162659
1 WOLFTON（WOLFTON）至 NGN
1.9416005
1 WOLFTON（WOLFTON）至 COP
$5.13513
1 WOLFTON（WOLFTON）至 ZAR
R.0.0229026
1 WOLFTON（WOLFTON）至 UAH
0.0559797
1 WOLFTON（WOLFTON）至 TZS
T.Sh.3.2839429
1 WOLFTON（WOLFTON）至 VES
Bs0.28196
1 WOLFTON（WOLFTON）至 CLP
$1.2502
1 WOLFTON（WOLFTON）至 PKR
Rs0.376656
1 WOLFTON（WOLFTON）至 KZT
0.7150479
1 WOLFTON（WOLFTON）至 THB
฿0.0434378
1 WOLFTON（WOLFTON）至 TWD
NT$0.0407911
1 WOLFTON（WOLFTON）至 AED
د.إ0.0048811
1 WOLFTON（WOLFTON）至 CHF
Fr0.0010507
1 WOLFTON（WOLFTON）至 HKD
HK$0.0103208
1 WOLFTON（WOLFTON）至 AMD
֏0.5107466
1 WOLFTON（WOLFTON）至 MAD
.د.م0.0122626
1 WOLFTON（WOLFTON）至 MXN
$0.0244853
1 WOLFTON（WOLFTON）至 SAR
ريال0.0049875
1 WOLFTON（WOLFTON）至 ETB
Br0.2032905
1 WOLFTON（WOLFTON）至 KES
KSh0.1718493
1 WOLFTON（WOLFTON）至 JOD
د.أ0.00094297
1 WOLFTON（WOLFTON）至 PLN
0.0048279
1 WOLFTON（WOLFTON）至 RON
лв0.0057988
1 WOLFTON（WOLFTON）至 SEK
kr0.0124621
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BGN
лв0.0022344
1 WOLFTON（WOLFTON）至 HUF
Ft0.4448052
1 WOLFTON（WOLFTON）至 CZK
0.0277704
1 WOLFTON（WOLFTON）至 KWD
د.ك0.00040698
1 WOLFTON（WOLFTON）至 ILS
0.0043225
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BOB
Bs0.0092036
1 WOLFTON（WOLFTON）至 AZN
0.002261
1 WOLFTON（WOLFTON）至 TJS
SM0.0123025
1 WOLFTON（WOLFTON）至 GEL
0.0036043
1 WOLFTON（WOLFTON）至 AOA
Kz1.2123881
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BHD
.د.ب0.00050141
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BMD
$0.00133
1 WOLFTON（WOLFTON）至 DKK
kr0.0085253
1 WOLFTON（WOLFTON）至 HNL
L0.0349923
1 WOLFTON（WOLFTON）至 MUR
0.0604884
1 WOLFTON（WOLFTON）至 NAD
$0.0228893
1 WOLFTON（WOLFTON）至 NOK
kr0.0132867
1 WOLFTON（WOLFTON）至 NZD
$0.0023009
1 WOLFTON（WOLFTON）至 PAB
B/.0.00133
1 WOLFTON（WOLFTON）至 PGK
K0.0055993
1 WOLFTON（WOLFTON）至 QAR
ر.ق0.0048545
1 WOLFTON（WOLFTON）至 RSD
дин.0.1339177
1 WOLFTON（WOLFTON）至 UZS
soʻm16.0240927
1 WOLFTON（WOLFTON）至 ALL
L0.1106028
1 WOLFTON（WOLFTON）至 ANG
ƒ0.0023807
1 WOLFTON（WOLFTON）至 AWG
ƒ0.0023807
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BBD
$0.00266
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BAM
KM0.0022211
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BIF
Fr3.91153
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BND
$0.0017157
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BSD
$0.00133
1 WOLFTON（WOLFTON）至 JMD
$0.2131325
1 WOLFTON（WOLFTON）至 KHR
5.3413598
1 WOLFTON（WOLFTON）至 KMF
Fr0.56392
1 WOLFTON（WOLFTON）至 LAK
28.9130429
1 WOLFTON（WOLFTON）至 LKR
රු0.4044929
1 WOLFTON（WOLFTON）至 MDL
L0.0226632
1 WOLFTON（WOLFTON）至 MGA
Ar5.990985
1 WOLFTON（WOLFTON）至 MOP
P0.01064
1 WOLFTON（WOLFTON）至 MVR
0.020349
1 WOLFTON（WOLFTON）至 MWK
MK2.305023
1 WOLFTON（WOLFTON）至 MZN
MT0.084987
1 WOLFTON（WOLFTON）至 NPR
रु0.187663
1 WOLFTON（WOLFTON）至 PYG
9.43236
1 WOLFTON（WOLFTON）至 RWF
Fr1.93249
1 WOLFTON（WOLFTON）至 SBD
$0.0109592
1 WOLFTON（WOLFTON）至 SCR
0.0198303
1 WOLFTON（WOLFTON）至 SRD
$0.0528409
1 WOLFTON（WOLFTON）至 SVC
$0.0116375
1 WOLFTON（WOLFTON）至 SZL
L0.0228893
1 WOLFTON（WOLFTON）至 TMT
m0.0046683
1 WOLFTON（WOLFTON）至 TND
د.ت0.0039102
1 WOLFTON（WOLFTON）至 TTD
$0.0090174
1 WOLFTON（WOLFTON）至 UGX
Sh4.61776
1 WOLFTON（WOLFTON）至 XAF
Fr0.74879
1 WOLFTON（WOLFTON）至 XCD
$0.003591
1 WOLFTON（WOLFTON）至 XOF
Fr0.74879
1 WOLFTON（WOLFTON）至 XPF
Fr0.13566
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BWP
P0.0177422
1 WOLFTON（WOLFTON）至 BZD
$0.0026733
1 WOLFTON（WOLFTON）至 CVE
$0.1259244
1 WOLFTON（WOLFTON）至 DJF
Fr0.23674
1 WOLFTON（WOLFTON）至 DOP
$0.0851466
1 WOLFTON（WOLFTON）至 DZD
د.ج0.1728734
1 WOLFTON（WOLFTON）至 FJD
$0.0030457
1 WOLFTON（WOLFTON）至 GNF
Fr11.56435
1 WOLFTON（WOLFTON）至 GTQ
Q0.0101878
1 WOLFTON（WOLFTON）至 GYD
$0.278236
1 WOLFTON（WOLFTON）至 ISK
kr0.16226

WOLFTON資源

要更深入地瞭解 WOLFTON，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方WOLFTON網站
區塊查詢

人們還問：關於WOLFTON的其他問題

WOLFTON（WOLFTON）今日價格是多少？
WOLFTON 實時價格為 0.00133 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 WOLFTON 兌 USD 的價格是多少？
目前 WOLFTON 兌 USD 的價格為 $ 0.00133。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
WOLFTON 的市值是多少？
WOLFTON 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
WOLFTON 的流通供應量是多少？
WOLFTON 的流通供應量為 -- USD
WOLFTON 的歷史最高價（ATH）是多少？
WOLFTON 的歷史最高價是 -- USD
WOLFTON 的歷史最低價（ATL）是多少？
WOLFTON 的歷史最低價是 -- USD
WOLFTON 的交易量是多少？
WOLFTON 的 24 小時實時交易量為 $ 202.08K USD
WOLFTON 今年會漲嗎？
WOLFTON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 WOLFTON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:50:19 (UTC+8)

WOLFTON（WOLFTON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WOLFTON 兌 USD 計算器

數量

WOLFTON
WOLFTON
USD
USD

1 WOLFTON = 0.00133 USD

交易 WOLFTON

WOLFTON/USDT
$0.00133
$0.00133$0.00133
-8.40%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,052.12
$115,052.12$115,052.12

+1.19%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,148.09
$4,148.09$4,148.09

+1.78%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04853
$0.04853$0.04853

+53.52%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.59
$199.59$199.59

+0.01%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5275
$5.5275$5.5275

-11.42%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,148.09
$4,148.09$4,148.09

+1.78%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,052.12
$115,052.12$115,052.12

+1.19%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.59
$199.59$199.59

+0.01%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6272
$2.6272$2.6272

-0.50%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20255
$0.20255$0.20255

-0.24%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2365
$0.2365$0.2365

+373.00%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005999
$0.000000000000000000005999$0.000000000000000000005999

+698.80%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2365
$0.2365$0.2365

+373.00%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000001070
$0.0000001070$0.0000001070

+167.50%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04278
$0.04278$0.04278

+113.90%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003632
$0.0003632$0.0003632

+82.23%