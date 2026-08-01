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Vita Inu 目前實時價格為 0.0000000009397 TWD。VINU 市值為 840,711.931125204237 TWD。追蹤台灣的 VINU 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Vita Inu 目前實時價格為 0.0000000009397 TWD。VINU 市值為 840,711.931125204237 TWD。追蹤台灣的 VINU 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Vita Inu 圖標

Vita Inu實時價格 (VINU)

1 VINU 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.000000030089194
NT$0.000000030089194NT$0.000000030089194
+3.20%1D
TWD
Vita Inu (VINU) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:32:21 (UTC+8)

Vita Inu 今日價格

Vita Inu (VINU) 今日實時價格為 NT$ 0.0000000009397，過去 24 小時內變化了 3.20%。目前 VINU 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000000009397 每 VINU。

Vita Inu 目前市值在 NT$ 840.71K 排名第 #1926，流通供應量為 894.66T VINU。過去 24 小時內，VINU 的交易價格在 NT$ 0.000000000905（低點）和 NT$ 0.0000000010408（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0000024339123737204，而歷史最低價為 NT$ 0

短期表現方面，VINU 在過去一小時內波動了 +0.65%，過去7 天內波動了 +0.42%。過去一天，總交易量達到 NT$ 63.10K

Vita Inu（VINU）市場資訊

No.1926

NT$ 840.71K
NT$ 840.71KNT$ 840.71K

NT$ 63.10K
NT$ 63.10KNT$ 63.10K

NT$ 845.35K
NT$ 845.35KNT$ 845.35K

894.66T
894.66T 894.66T

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2

894,659,924,577,210
894,659,924,577,210 894,659,924,577,210

99.45%

BSC

Vita Inu 的目前市值為 NT$ 840.71K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 63.10K。VINU 的流通量為 894.66T，總供應量是 894659924577210，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 845.35K

Vita Inu 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.000000000905
NT$ 0.000000000905NT$ 0.000000000905
24H最低價
NT$ 0.0000000010408
NT$ 0.0000000010408NT$ 0.0000000010408
24H最高價

NT$ 0.000000000905
NT$ 0.000000000905NT$ 0.000000000905

NT$ 0.0000000010408
NT$ 0.0000000010408NT$ 0.0000000010408

NT$ 0.0000024339123737204
NT$ 0.0000024339123737204NT$ 0.0000024339123737204

NT$ 0
NT$ 0NT$ 0

+0.65%

+3.20%

+0.42%

+0.42%

Vita Inu（VINU）價格歷史 TWD

跟蹤 Vita Inu 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.000000000932998+3.20%
30天NT$ -0.0000000000347-3.57%
60天NT$ -0.0000000002283-19.55%
90天NT$ -0.0000000007933-45.78%
Vita Inu 今日價格變化

今天，VINU 記錄了 NT$ +0.000000000932998 (+3.20%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Vita Inu 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000000000347 (-3.57%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Vita Inu 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，VINU 的變化為 NT$ -0.0000000002283 (-19.55%)，從而更廣泛地了解其表現。

Vita Inu 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0000000007933 (-45.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Vita Inu（VINU）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Vita Inu 價格歷史頁面

Vita Inu 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Vita Inu 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Vita Inu 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

幾項關鍵因素會影響Vita Inu（VINU）的價格：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 交易所的交易量與流動性
3. 社區參與度與社群媒體上的話題熱度
4. 開發進展與專案路線圖的推進情況
5. 合作夥伴關係與交易所上架情況
6. 比特幣及主要競爭幣的價格走勢
7. 線上迷因幣市場週期與炒作風潮
8. 代幣在生態系統中的實用價值與應用場景

為什麼人們想知道 Vita Inu 今天的價格？

人們希望了解今日Vita Inu（VINU）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握市場進出時機、評估盈虧狀況，以及隨時掌握市場波動，以有效管理投資風險。

Vita Inu 的價格預測

Vita Inu（VINU）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，VINU 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Vita Inu (VINU) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Vita Inu 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Vita Inu 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Vita Inu 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 VINU 2026–2027 年價格的預測。

關於 Vita Inu

VINU是一種在以太坊平台上運行的加密貨幣。它是一種ERC-20代幣，其主要功能是在其原生生態系統內作為交換媒介。VINU的設計使其可以用於各種目的，包括支付、獎勵以及為參與平台活動的用戶提供激勵。該代幣的發行和供應模型基於以太坊的權益證明共識機制。作為其生態系統的一個重要部分，VINU在促進交易和激勵用戶參與方面發揮了關鍵作用，為平台的整體功能和成長做出貢獻。

如何在台灣購買和投資 Vita Inu

準備好開始使用 Vita Inu 了嗎？在 MEXC 購買 VINU 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Vita Inu 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Vita Inu (VINU) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Vita Inu 將立即存入您的錢包。
Vita Inu (VINU) 購買教程

Vita Inu 能做什麼？

擁有 Vita Inu 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Vita Inu (VINU) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) 自 2021 年起成為 BNB 鏈的 OG meme。 VINU 是 BSC 上首批meme 代幣之一。由強大的社區支持，並準備好與 BSC 生態系統一起成長。

Vita Inu資源

要更深入地瞭解 Vita Inu，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Vita Inu網站
區塊查詢

類別 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDog-Themed

人們還問：關於Vita Inu的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:32:21 (UTC+8)

Vita Inu（VINU）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Vita Inu 的更多資訊

VINUUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 VINU。在 MEXC 上探索 VINUUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Vita Inu (VINU) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Vita Inu 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
VINU/USDT
NT$0.000000030089194
NT$0.000000030089194NT$0.000000030089194
+3.18%
64713.37B (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1427784
NT$2.1427784NT$2.1427784

+252.21%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.14716392
NT$0.14716392NT$0.14716392

-7.56%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4694132
NT$0.4694132NT$0.4694132

-5.48%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.97423
NT$9.97423NT$9.97423

+1.79%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.7997364
NT$8.7997364NT$8.7997364

-3.67%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1427784
NT$2.1427784NT$2.1427784

+252.21%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.002475146
NT$0.002475146NT$0.002475146

+54.60%

Talus

Talus

US

NT$0.5436996
NT$0.5436996NT$0.5436996

+20.34%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$10.577807
NT$10.577807NT$10.577807

+19.15%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1354138
NT$2.1354138NT$2.1354138

+11.37%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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