Vita Inu 今日價格

Vita Inu (VINU) 今日實時價格為 NT$ 0.0000000009397，過去 24 小時內變化了 3.20%。目前 VINU 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000000009397 每 VINU。

Vita Inu 目前市值在 NT$ 840.71K 排名第 #1926，流通供應量為 894.66T VINU。過去 24 小時內，VINU 的交易價格在 NT$ 0.000000000905（低點）和 NT$ 0.0000000010408（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0000024339123737204，而歷史最低價為 NT$ 0。

短期表現方面，VINU 在過去一小時內波動了 +0.65%，過去7 天內波動了 +0.42%。過去一天，總交易量達到 NT$ 63.10K。

Vita Inu（VINU）市場資訊

排名 No.1926 市值 NT$ 840.71KNT$ 840.71K NT$ 840.71K 成交量（24H） NT$ 63.10KNT$ 63.10K NT$ 63.10K 完全稀釋市值 NT$ 845.35KNT$ 845.35K NT$ 845.35K 流通量 894.66T 894.66T 894.66T 最大供應量 899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2 總供應量 894,659,924,577,210 894,659,924,577,210 894,659,924,577,210 流通率 99.45% 所屬公鏈 BSC

Vita Inu 的目前市值為 NT$ 840.71K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 63.10K。VINU 的流通量為 894.66T，總供應量是 894659924577210，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 845.35K。