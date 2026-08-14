Verified Emeralds 今日價格

Verified Emeralds (VEREM) 今日實時價格為 NT$ 5.66，過去 24 小時內變化了 2.41%。目前 VEREM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 5.66 每 VEREM。

Verified Emeralds 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- VEREM。過去 24 小時內，VEREM 的交易價格在 NT$ 5.62（低點）和 NT$ 6.55（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，VEREM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +170.81%。過去一天，總交易量達到 NT$ 8.93K。

Verified Emeralds（VEREM）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 8.93KNT$ 8.93K NT$ 8.93K 完全稀釋市值 NT$ 283.00MNT$ 283.00M NT$ 283.00M 流通量 ---- -- 總供應量 50,000,000 50,000,000 50,000,000 所屬公鏈 BSC

Verified Emeralds 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 8.93K。VEREM 的流通量為 --，總供應量是 50000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 283.00M。