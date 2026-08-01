Piggycell 今日價格

Piggycell (PIGGY) 今日實時價格為 NT$ 0.01635，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PIGGY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01635 每 PIGGY。

Piggycell 目前市值在 NT$ 693.84K 排名第 #1621，流通供應量為 42.44M PIGGY。過去 24 小時內，PIGGY 的交易價格在 NT$ 0.01611（低點）和 NT$ 0.01674（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 85.580750515551936，而歷史最低價為 NT$ 0.24403617271874624。

短期表現方面，PIGGY 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -5.17%。過去一天，總交易量達到 NT$ 22.18K。

Piggycell（PIGGY）市場資訊

排名 No.1621 市值 NT$ 693.84KNT$ 693.84K NT$ 693.84K 成交量（24H） NT$ 22.18KNT$ 22.18K NT$ 22.18K 完全稀釋市值 NT$ 1.64MNT$ 1.64M NT$ 1.64M 流通量 42.44M 42.44M 42.44M 最大供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 42.43% 所屬公鏈 BSC

Piggycell 的目前市值為 NT$ 693.84K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 22.18K。PIGGY 的流通量為 42.44M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.64M。