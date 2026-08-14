NYM 今日價格

NYM (NYM) 今日實時價格為 NT$ 0.01806，過去 24 小時內變化了 2.69%。目前 NYM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01806 每 NYM。

NYM 目前市值在 NT$ 15.09M 排名第 #811，流通供應量為 835.38M NYM。過去 24 小時內，NYM 的交易價格在 NT$ 0.018（低點）和 NT$ 0.01906（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 187.97500868415757713，而歷史最低價為 NT$ 0.5640772237437268099。

短期表現方面，NYM 在過去一小時內波動了 -1.80%，過去7 天內波動了 +0.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.33K。

NYM（NYM）市場資訊

排名 No.811 市值 NT$ 15.09MNT$ 15.09M NT$ 15.09M 成交量（24H） NT$ 59.33KNT$ 59.33K NT$ 59.33K 完全稀釋市值 NT$ 18.06MNT$ 18.06M NT$ 18.06M 流通量 835.38M 835.38M 835.38M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 83.53% 所屬公鏈 ETH

NYM 的目前市值為 NT$ 15.09M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.33K。NYM 的流通量為 835.38M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.06M。