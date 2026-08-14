Metis實時價格 (METIS)
Metis (METIS) 今日實時價格為 NT$ 2.346，過去 24 小時內變化了 3.05%。目前 METIS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.346 每 METIS。
Metis 目前市值在 NT$ 17.58M 排名第 #693，流通供應量為 7.49M METIS。過去 24 小時內，METIS 的交易價格在 NT$ 2.329（低點）和 NT$ 2.449（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 10,326.175666737901552，而歷史最低價為 NT$ 74.704960154958691715。
短期表現方面，METIS 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -4.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 77.70K。
No.693
74.92%
ETH
Metis 的目前市值為 NT$ 17.58M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 77.70K。METIS 的流通量為 7.49M，總供應量是 10000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.46M。
-0.05%
-3.05%
-4.91%
-4.91%
跟蹤 Metis 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -2.35951
|-3.05%
|30天
|NT$ -0.567
|-19.47%
|60天
|NT$ -0.742
|-24.03%
|90天
|NT$ -1.182
|-33.51%
今天，METIS 記錄了 NT$ -2.35951 (-3.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.567 (-19.47%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，METIS 的變化為 NT$ -0.742 (-24.03%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -1.182 (-33.51%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Metis 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 METIS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
METIS_USDT在4小時周期內運行於2.432中枢軸上方0.003單位處。價格位於S1與R1樞紐點之間，處於區間震蕩結構層級。短期均線組呈現買入信號，與中央軸位置形成微觀背離。市場尚未突破R1阻力邊界，整體結構維持橫向整理狀態。 MACD指標錄得死叉形態，快慢線向下發散。RSI處於中性區域，動能分布呈現分散特徵。KDJ與StochRSI數值顯示短期超買修正跡象。布林帶開口收窄，波動率處於壓縮階段。快慢指標出現分層，短期動能減弱與中期趨勢持平並存。成交量未配合價格上行，多方推力不足。 近端上方阻力位於2.445，距離現價0.010單位。近端下方支撐位於2.421，距離現價0.014單位。遠端參考價位為2.408支撐與2.456阻力。價格若跌破2.421將測試S2樞紐點。突破2.445則指向R2價位。當前交易區間狹窄，關鍵價位間距小於1%。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Metis 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MetisDAO (METIS) 是一個建立在以太坊區塊鏈上的去中心化自治組織 (DAO)。其目標是為去中心化應用程序 (dApps) 和 DAO 提供一個可擴展且成本效益高的基礎設施，利用第二層技術來提高交易速度並降低燃氣費用。METIS 採用了一種名為 "去中心化自治公司" (DAC) 的獨特共識機制，旨在鼓勵社區參與和治理。METIS 代幣在生態系統中有多種用途，包括抵押、治理投票和激勵社區貢獻。該項目的主要焦點是為開發和運營 dApps 和 DAO 創造一個更易於使用且效率更高的環境。
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Metis：一個重新定義去中心化基礎設施的多網絡生態系統。Metis 不僅僅是一個 Layer 2，而是一個由突破性的 MetisSDK 驅動的多網絡生態系統。 Metis 正透過雙網路架構建構去中心化基礎設施的未來：Andromeda 用於安全、通用的 dApp，Hyperion 用於高效能、AI 優化的執行。兩條鏈無縫互通，使建置者能夠在 DeFi、遊戲、DEPIN 和 AI 等領域部署可擴展、高效且智慧的 Web3 應用。
要更深入地瞭解 Metis，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
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昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
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加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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