Metis 今日價格

Metis (METIS) 今日實時價格為 NT$ 2.346，過去 24 小時內變化了 3.05%。目前 METIS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.346 每 METIS。

Metis 目前市值在 NT$ 17.58M 排名第 #693，流通供應量為 7.49M METIS。過去 24 小時內，METIS 的交易價格在 NT$ 2.329（低點）和 NT$ 2.449（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 10,326.175666737901552，而歷史最低價為 NT$ 74.704960154958691715。

短期表現方面，METIS 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -4.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 77.70K。

Metis（METIS）市場資訊

排名 No.693 市值 NT$ 17.58MNT$ 17.58M NT$ 17.58M 成交量（24H） NT$ 77.70KNT$ 77.70K NT$ 77.70K 完全稀釋市值 NT$ 23.46MNT$ 23.46M NT$ 23.46M 流通量 7.49M 7.49M 7.49M 最大供應量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 總供應量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 流通率 74.92% 所屬公鏈 ETH

Metis 的目前市值為 NT$ 17.58M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 77.70K。METIS 的流通量為 7.49M，總供應量是 10000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.46M。