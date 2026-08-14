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Metis 目前實時價格為 2.346 TWD。METIS 市值為 17,577,250.966332 TWD。追蹤台灣的 METIS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Metis 目前實時價格為 2.346 TWD。METIS 市值為 17,577,250.966332 TWD。追蹤台灣的 METIS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Metis 圖標

Metis實時價格 (METIS)

1 METIS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$75.00162
NT$75.00162NT$75.00162
-3.05%1D
TWD
Metis (METIS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:14:42 (UTC+8)

Metis 今日價格

Metis (METIS) 今日實時價格為 NT$ 2.346，過去 24 小時內變化了 3.05%。目前 METIS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.346 每 METIS。

Metis 目前市值在 NT$ 17.58M 排名第 #693，流通供應量為 7.49M METIS。過去 24 小時內，METIS 的交易價格在 NT$ 2.329（低點）和 NT$ 2.449（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 10,326.175666737901552，而歷史最低價為 NT$ 74.704960154958691715

短期表現方面，METIS 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -4.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 77.70K

Metis（METIS）市場資訊

No.693

NT$ 17.58M
NT$ 17.58MNT$ 17.58M

NT$ 77.70K
NT$ 77.70KNT$ 77.70K

NT$ 23.46M
NT$ 23.46MNT$ 23.46M

7.49M
7.49M 7.49M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

74.92%

ETH

Metis 的目前市值為 NT$ 17.58M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 77.70K。METIS 的流通量為 7.49M，總供應量是 10000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.46M

Metis 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 2.329
NT$ 2.329NT$ 2.329
24H最低價
NT$ 2.449
NT$ 2.449NT$ 2.449
24H最高價

NT$ 2.329
NT$ 2.329NT$ 2.329

NT$ 2.449
NT$ 2.449NT$ 2.449

NT$ 10,326.175666737901552
NT$ 10,326.175666737901552NT$ 10,326.175666737901552

NT$ 74.704960154958691715
NT$ 74.704960154958691715NT$ 74.704960154958691715

-0.05%

-3.05%

-4.91%

-4.91%

Metis（METIS）價格歷史 TWD

跟蹤 Metis 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -2.35951-3.05%
30天NT$ -0.567-19.47%
60天NT$ -0.742-24.03%
90天NT$ -1.182-33.51%
Metis 今日價格變化

今天，METIS 記錄了 NT$ -2.35951 (-3.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Metis 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.567 (-19.47%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Metis 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，METIS 的變化為 NT$ -0.742 (-24.03%)，從而更廣泛地了解其表現。

Metis 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -1.182 (-33.51%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Metis（METIS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Metis 價格歷史頁面

Metis 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Metis 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Metis 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 METIS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

METIS_USDT在4小時周期內運行於2.432中枢軸上方0.003單位處。價格位於S1與R1樞紐點之間，處於區間震蕩結構層級。短期均線組呈現買入信號，與中央軸位置形成微觀背離。市場尚未突破R1阻力邊界，整體結構維持橫向整理狀態。 MACD指標錄得死叉形態，快慢線向下發散。RSI處於中性區域，動能分布呈現分散特徵。KDJ與StochRSI數值顯示短期超買修正跡象。布林帶開口收窄，波動率處於壓縮階段。快慢指標出現分層，短期動能減弱與中期趨勢持平並存。成交量未配合價格上行，多方推力不足。 近端上方阻力位於2.445，距離現價0.010單位。近端下方支撐位於2.421，距離現價0.014單位。遠端參考價位為2.408支撐與2.456阻力。價格若跌破2.421將測試S2樞紐點。突破2.445則指向R2價位。當前交易區間狹窄，關鍵價位間距小於1%。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Metis 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響 Metis (METIS) 代幣價格的幾個關鍵因素如下：

1. 網路採用度——Metis 第二層擴容方案的使用情況，以及建構於該平台上的去中心化應用程式（dApp）的發展與應用。
2. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢及投資者的信心水準。
3. 技術發展——協議升級、合作夥伴關係，以及生態系統的成長與拓展。
4. 代幣實用性——包括質押獎勵、治理參與，以及交易手續費的支付等。
5. 競爭環境——與 Arbitrum 和 Optimism 等其他第二層解決方案相比的表現優劣。
6. 監管動態——加密貨幣相關法規對 DeFi 及擴容方案的影響。

---

如有任何進一步的需求或調整，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Metis 今天的價格？

人們希望了解 Metis (METIS) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——交易者需要即時價格來進行買入、賣出或持有頭寸。
2. 投資組合追蹤——投資人會監控其持倉的價值與表現。
3. 市場分析——價格數據有助於識別趨勢與交易機會。
4. 風險管理——當前價格可為停損與獲利了結策略提供參考。

Metis 的價格預測

Metis（METIS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，METIS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Metis (METIS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Metis 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Metis 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Metis 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 METIS 2026–2027 年價格的預測。

關於 Metis

MetisDAO (METIS) 是一個建立在以太坊區塊鏈上的去中心化自治組織 (DAO)。其目標是為去中心化應用程序 (dApps) 和 DAO 提供一個可擴展且成本效益高的基礎設施，利用第二層技術來提高交易速度並降低燃氣費用。METIS 採用了一種名為 "去中心化自治公司" (DAC) 的獨特共識機制，旨在鼓勵社區參與和治理。METIS 代幣在生態系統中有多種用途，包括抵押、治理投票和激勵社區貢獻。該項目的主要焦點是為開發和運營 dApps 和 DAO 創造一個更易於使用且效率更高的環境。

如何在台灣購買和投資 Metis

準備好開始使用 Metis 了嗎？在 MEXC 購買 METIS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Metis 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Metis (METIS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Metis 將立即存入您的錢包。
Metis (METIS) 購買教程

Metis 能做什麼？

擁有 Metis 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Metis (METIS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Metis (METIS)

Metis：一個重新定義去中心化基礎設施的多網絡生態系統。Metis 不僅僅是一個 Layer 2，而是一個由突破性的 MetisSDK 驅動的多網絡生態系統。 Metis 正透過雙網路架構建構去中心化基礎設施的未來：Andromeda 用於安全、通用的 dApp，Hyperion 用於高效能、AI 優化的執行。兩條鏈無縫互通，使建置者能夠在 DeFi、遊戲、DEPIN 和 AI 等領域部署可擴展、高效且智慧的 Web3 應用。

Metis資源

要更深入地瞭解 Metis，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Metis網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum EcosystemLayer 2 (L2)Metis Ecosystem

人們還問：關於Metis的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:14:42 (UTC+8)

Metis（METIS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Metis 的更多資訊

METISUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 METIS。在 MEXC 上探索 METISUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Metis (METIS) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Metis 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
METIS/USDT
NT$75.00162
NT$75.00162NT$75.00162
-2.88%
32.69K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4722401
NT$2.4722401NT$2.4722401

+307.00%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18453084
NT$0.18453084NT$0.18453084

-2.21%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4536543
NT$0.4536543NT$0.4536543

-26.47%

up

up

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NT$9.181784
NT$9.181784NT$9.181784

+23.47%

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DAPPOS

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NT$9.33524
NT$9.33524NT$9.33524

+4.92%

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4722401
NT$2.4722401NT$2.4722401

+307.00%

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Fusionist

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NT$8.718219
NT$8.718219NT$8.718219

+135.55%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.362520618
NT$0.362520618NT$0.362520618

+73.68%

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Cap

CAP

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NT$2.3734528NT$2.3734528

+36.89%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7180116
NT$28.7180116NT$28.7180116

+27.08%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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