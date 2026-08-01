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MANTRA 目前實時價格為 0.004995 TWD。MANTRA 市值為 26,398,218.24991756287675 TWD。追蹤台灣的 MANTRA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！MANTRA 目前實時價格為 0.004995 TWD。MANTRA 市值為 26,398,218.24991756287675 TWD。追蹤台灣的 MANTRA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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MANTRA 圖標

MANTRA實時價格 (MANTRA)

1 MANTRA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.15979005
NT$0.15979005NT$0.15979005
+1.77%1D
TWD
MANTRA (MANTRA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:45:53 (UTC+8)

MANTRA 今日價格

MANTRA (MANTRA) 今日實時價格為 NT$ 0.004995，過去 24 小時內變化了 1.77%。目前 MANTRA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004995 每 MANTRA。

MANTRA 目前市值在 NT$ 26.40M 排名第 #458，流通供應量為 5.28B MANTRA。過去 24 小時內，MANTRA 的交易價格在 NT$ 0.004864（低點）和 NT$ 0.005194（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.8506334168730087417，而歷史最低價為 NT$ 0.2097440266982522483

短期表現方面，MANTRA 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -9.30%。過去一天，總交易量達到 NT$ 75.51K

MANTRA（MANTRA）市場資訊

No.458

NT$ 26.40M
NT$ 26.40MNT$ 26.40M

NT$ 75.51K
NT$ 75.51KNT$ 75.51K

NT$ 49.95M
NT$ 49.95MNT$ 49.95M

5.28B
5.28B 5.28B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,237,657,438.02854852
7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852

52.84%

MANTRA

MANTRA 的目前市值為 NT$ 26.40M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 75.51K。MANTRA 的流通量為 5.28B，總供應量是 7237657438.02854852，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 49.95M

MANTRA 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.004864
NT$ 0.004864NT$ 0.004864
24H最低價
NT$ 0.005194
NT$ 0.005194NT$ 0.005194
24H最高價

NT$ 0.004864
NT$ 0.004864NT$ 0.004864

NT$ 0.005194
NT$ 0.005194NT$ 0.005194

NT$ 0.8506334168730087417
NT$ 0.8506334168730087417NT$ 0.8506334168730087417

NT$ 0.2097440266982522483
NT$ 0.2097440266982522483NT$ 0.2097440266982522483

-0.03%

+1.77%

-9.30%

-9.30%

MANTRA（MANTRA）價格歷史 TWD

跟蹤 MANTRA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.00277909+1.77%
30天NT$ -0.001315-20.84%
60天NT$ -0.002975-37.33%
90天NT$ -0.004702-48.49%
MANTRA 今日價格變化

今天，MANTRA 記錄了 NT$ +0.00277909 (+1.77%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

MANTRA 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001315 (-20.84%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

MANTRA 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MANTRA 的變化為 NT$ -0.002975 (-37.33%)，從而更廣泛地了解其表現。

MANTRA 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.004702 (-48.49%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 MANTRA（MANTRA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 MANTRA 價格歷史頁面

MANTRA 分析

本分析利用人工智慧模型評估 MANTRA 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

MANTRA 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 MANTRA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

MANTRA_USDT在4小時周期運行於樞紐點0.005059下方。現價0.004983位於S2與S1之間，價格處於中樞體系的下層區間。均線組呈現多頭排列，MACD維持死叉狀態，RSI已進入超賣區域，快慢指標出現方向分層，短期動能呈向下發散趨勢，波動率仍保持收縮態勢。 上方近端阻力位位於S1價位0.005022，該位置距離現價約0.78%；遠端參考位為中樞0.005059。下方近端支撐位位於S2價位0.004989，該位置距離現價約0.12%；更低位則參考R2對稱結構。當前價格緊貼S2運行，多空雙方在狹窄區間內拉鋸，各項指標信號存在內部衝突，市場正等待方向性突破的確認。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

MANTRA 的價格預測

MANTRA（MANTRA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MANTRA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
MANTRA (MANTRA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，MANTRA 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 MANTRA 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 MANTRA 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MANTRA 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 MANTRA

準備好開始使用 MANTRA 了嗎？在 MEXC 購買 MANTRA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 MANTRA 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 MANTRA (MANTRA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，MANTRA 將立即存入您的錢包。
MANTRA (MANTRA) 購買教程

MANTRA 能做什麼？

擁有 MANTRA 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 MANTRA (MANTRA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是MANTRA (MANTRA)

MANTRA 是一個真實世界資產（RWA）生態系統，旨在將受監管的金融資產帶上鏈。它結合了持牌虛擬資產基礎設施與高效能、相容 EVM 的 Layer 1 區塊鏈，專為代幣化 RWA 及合規數位資產應用打造。

MANTRA資源

要更深入地瞭解 MANTRA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方MANTRA網站
區塊查詢

類別 :

Layer 1 (L1)Real World Assets (RWA)Smart Contract Platform

人們還問：關於MANTRA的其他問題

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MANTRA（MANTRA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 MANTRA 的更多資訊

MANTRAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MANTRA。在 MEXC 上探索 MANTRAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 MANTRA (MANTRA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 MANTRA 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MANTRA/USDT
NT$0.15985403
NT$0.15985403NT$0.15985403
+1.93%
15.04M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3663003
NT$2.3663003NT$2.3663003

+289.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.14916937
NT$0.14916937NT$0.14916937

-6.21%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4667341
NT$0.4667341NT$0.4667341

-5.93%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.399949
NT$10.399949NT$10.399949

+6.24%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.6990407
NT$8.6990407NT$8.6990407

-4.68%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3663003
NT$2.3663003NT$2.3663003

+289.31%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.0406273
NT$0.0406273NT$0.0406273

+111.66%

Talus

Talus

US

NT$0.5659031
NT$0.5659031NT$0.5659031

+25.37%

Cap

Cap

CAP

NT$2.0937455
NT$2.0937455NT$2.0937455

+9.30%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.001797838
NT$0.001797838NT$0.001797838

+12.40%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

MANTRA
MANTRA
TWD
TWD

1 MANTRA = 0.15979004 TWD