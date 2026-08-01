MANTRA 今日價格

MANTRA (MANTRA) 今日實時價格為 NT$ 0.004995，過去 24 小時內變化了 1.77%。目前 MANTRA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004995 每 MANTRA。

MANTRA 目前市值在 NT$ 26.40M 排名第 #458，流通供應量為 5.28B MANTRA。過去 24 小時內，MANTRA 的交易價格在 NT$ 0.004864（低點）和 NT$ 0.005194（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.8506334168730087417，而歷史最低價為 NT$ 0.2097440266982522483。

短期表現方面，MANTRA 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -9.30%。過去一天，總交易量達到 NT$ 75.51K。

MANTRA（MANTRA）市場資訊

排名 No.458 市值 NT$ 26.40MNT$ 26.40M NT$ 26.40M 成交量（24H） NT$ 75.51KNT$ 75.51K NT$ 75.51K 完全稀釋市值 NT$ 49.95MNT$ 49.95M NT$ 49.95M 流通量 5.28B 5.28B 5.28B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 流通率 52.84% 所屬公鏈 MANTRA

MANTRA 的目前市值為 NT$ 26.40M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 75.51K。MANTRA 的流通量為 5.28B，總供應量是 7237657438.02854852，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 49.95M。