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Kommunitas 目前實時價格為 0.00044383 TWD。KOM 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 KOM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Kommunitas 目前實時價格為 0.00044383 TWD。KOM 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 KOM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Kommunitas 圖標

Kommunitas實時價格 (KOM)

1 KOM 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0141892451
NT$0.0141892451NT$0.0141892451
+7.02%1D
TWD
Kommunitas (KOM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:08:49 (UTC+8)

Kommunitas 今日價格

Kommunitas (KOM) 今日實時價格為 NT$ 0.00044383，過去 24 小時內變化了 7.02%。目前 KOM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00044383 每 KOM。

Kommunitas 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3920，流通供應量為 0.00 KOM。過去 24 小時內，KOM 的交易價格在 NT$ 0.00041415（低點）和 NT$ 0.00044519（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.439273965600242503，而歷史最低價為 NT$ 0.0022528924366371814

短期表現方面，KOM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -7.23%。過去一天，總交易量達到 NT$ 39.92

Kommunitas（KOM）市場資訊

No.3920

NT$ 0.00
NT$ 0.00NT$ 0.00

NT$ 39.92
NT$ 39.92NT$ 39.92

NT$ 887.66K
NT$ 887.66KNT$ 887.66K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

Kommunitas 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 39.92。KOM 的流通量為 0.00，總供應量是 2000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 887.66K

Kommunitas 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00041415
NT$ 0.00041415NT$ 0.00041415
24H最低價
NT$ 0.00044519
NT$ 0.00044519NT$ 0.00044519
24H最高價

NT$ 0.00041415
NT$ 0.00041415NT$ 0.00041415

NT$ 0.00044519
NT$ 0.00044519NT$ 0.00044519

NT$ 0.439273965600242503
NT$ 0.439273965600242503NT$ 0.439273965600242503

NT$ 0.0022528924366371814
NT$ 0.0022528924366371814NT$ 0.0022528924366371814

0.00%

+7.02%

-7.23%

-7.23%

Kommunitas（KOM）價格歷史 TWD

跟蹤 Kommunitas 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0009307466+7.02%
30天NT$ +0.00026739+151.54%
60天NT$ +0.00030913+229.49%
90天NT$ +0.00035913+424.00%
Kommunitas 今日價格變化

今天，KOM 記錄了 NT$ +0.0009307466 (+7.02%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Kommunitas 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00026739 (+151.54%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Kommunitas 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KOM 的變化為 NT$ +0.00030913 (+229.49%)，從而更廣泛地了解其表現。

Kommunitas 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00035913 (+424.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Kommunitas（KOM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Kommunitas 價格歷史頁面

Kommunitas 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Kommunitas 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Kommunitas 的價格？

KOM代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Kommunitas發行平台上的平台採用率與用戶增長情況
2. 已推出IDO專案的數量及其成功程度
3. 代幣在質押及等級權益方面的使用需求
4. 整體加密貨幣市場的情緒與趨勢
5. 交易量與流動性
6. 合作夥伴關係的公告
7. 代幣經濟學與供應動態

為什麼人們想知道 Kommunitas 今天的價格？

人們希望了解Kommunitas（KOM）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合追蹤、投資時機判斷、市場分析，以及盈虧計算。由於KOM可用於參與Launchpad及獲取質押獎勵，當前的價格有助用戶優化策略並評估其價值。

Kommunitas 的價格預測

Kommunitas（KOM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，KOM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Kommunitas (KOM) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Kommunitas 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Kommunitas 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Kommunitas 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 KOM 2026–2027 年價格的預測。

關於 Kommunitas

Komodo (KOM) 是一個多鏈平台，旨在提供端到端的區塊鏈基礎設施解決方案。它的設計目的是為任何使用案例創建可定制、獨立的區塊鏈，每條鏈都有自己的共識規則和網絡。Komodo的架構還允許跨鏈互操作性，使不同的區塊鏈能夠互相交互和交易。該平台採用延遲工作證明 (dPoW) 共識機制，利用比特幣網絡的安全性來防止攻擊。Komodo的典型用途包括去中心化交易所、代幣化和區塊鏈開發。其原生代幣，KOM，用於交易費用和參與平台的共識機制。

如何在台灣購買和投資 Kommunitas

準備好開始使用 Kommunitas 了嗎？在 MEXC 購買 KOM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Kommunitas 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Kommunitas (KOM) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 0.00 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Kommunitas 將立即存入您的錢包。
Kommunitas (KOM) 購買教程

Kommunitas 能做什麼？

擁有 Kommunitas 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Kommunitas (KOM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Kommunitas (KOM)

Kommunitas 是一個真正去中心化且沒有層級的發射平台，採用收益分享模式。 以下是四個將使我們領先於發射平台產業的要點：

  1. 無層級。厭倦了在發射平台分配中沒有足夠數量的代幣參與嗎？在 Kommunitas 中，任何數量的 KOM 代幣都將被計算為分配。
  2. 透明。對於採用抽獎制度且不透明的發射平台感到厭煩了嗎？我們推崇我們透明計算保證分配的方式。
  3. 收益分享模式。 我們向兩類合作夥伴分享我們的收入（以穩定的 USDT 支付）：
  • Kommunitas 私人合作夥伴：對於至少質押了 50 萬個 $KOM 代幣的用戶。這些合作夥伴每季分配來自先到先得（FCFS）和社區輪 IKO 的 30% 不可退還費用，這就是為什麼被稱為季度收益分享。
  • Kommunitas 百萬富翁合作夥伴：對於質押超過 10,000,000 個 $KOM 代幣的人。這些合作夥伴享受來自我們每月發射平台收入的 5% 的份額。
  1. 通縮代幣。從 40 億減少到 20 億總供應量，降低了 95%，顯示了我們對 KOMmunity 的承諾。 我們還引入了基於社交指標的首個社交參與銷毀，每月提供完整報告。 不僅如此，在每個到期日期之前，當用戶解鎖他們的 KOM 代幣時，會自動銷毀相應的 50% 提前提款罰金（以 KOM 代幣支付），從而確保市場上的健康流通供應。

Kommunitas資源

要更深入地瞭解 Kommunitas，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Kommunitas網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemLaunchpad

人們還問：關於Kommunitas的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:08:49 (UTC+8)

Kommunitas（KOM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Kommunitas 的更多資訊

KOMUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 KOM。在 MEXC 上探索 KOMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Kommunitas (KOM) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Kommunitas 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
KOM/USDT
NT$0.0141892451
NT$0.0141892451NT$0.0141892451
+7.02%
91.17K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.7232046
NT$2.7232046NT$2.7232046

+348.31%

utility token

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UTILITY

NT$0.18804754
NT$0.18804754NT$0.18804754

-0.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4542937
NT$0.4542937NT$0.4542937

-26.37%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.168996
NT$9.168996NT$9.168996

+23.30%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4065331
NT$9.4065331NT$9.4065331

+5.72%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.7232046
NT$2.7232046NT$2.7232046

+348.31%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.24826
NT$8.24826NT$8.24826

+122.85%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.365023869
NT$0.365023869NT$0.365023869

+74.88%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3389252
NT$2.3389252NT$2.3389252

+34.90%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.67709
NT$28.67709NT$28.67709

+26.90%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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