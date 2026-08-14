Kommunitas 今日價格

Kommunitas (KOM) 今日實時價格為 NT$ 0.00044383，過去 24 小時內變化了 7.02%。目前 KOM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00044383 每 KOM。

Kommunitas 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3920，流通供應量為 0.00 KOM。過去 24 小時內，KOM 的交易價格在 NT$ 0.00041415（低點）和 NT$ 0.00044519（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.439273965600242503，而歷史最低價為 NT$ 0.0022528924366371814。

短期表現方面，KOM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -7.23%。過去一天，總交易量達到 NT$ 39.92。

Kommunitas（KOM）市場資訊

排名 No.3920 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 39.92NT$ 39.92 NT$ 39.92 完全稀釋市值 NT$ 887.66KNT$ 887.66K NT$ 887.66K 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 總供應量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 BSC

Kommunitas 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 39.92。KOM 的流通量為 0.00，總供應量是 2000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 887.66K。