Kommunitas（KOM）代幣經濟學

Kommunitas（KOM）代幣經濟學

深入了解 Kommunitas（KOM），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。
USD

Kommunitas（KOM）資訊

Kommunitas 是一個真正去中心化且沒有層級的發射平台，採用收益分享模式。 以下是四個將使我們領先於發射平台產業的要點： 1. 無層級。厭倦了在發射平台分配中沒有足夠數量的代幣參與嗎？在 Kommunitas 中，任何數量的 KOM 代幣都將被計算為分配。 2. 透明。對於採用抽獎制度且不透明的發射平台感到厭煩了嗎？我們推崇我們透明計算保證分配的方式。 3. 收益分享模式。 我們向兩類合作夥伴分享我們的收入（以穩定的 USDT 支付）： - Kommunitas 私人合作夥伴：對於至少質押了 50 萬個 $KOM 代幣的用戶。這些合作夥伴每季分配來自先到先得（FCFS）和社區輪 IKO 的 30% 不可退還費用，這就是為什麼被稱為季度收益分享。 - Kommunitas 百萬富翁合作夥伴：對於質押超過 10,000,000 個 $KOM 代幣的人。這些合作夥伴享受來自我們每月發射平台收入的 5% 的份額。 4. 通縮代幣。從 40 億減少到 20 億總供應量，降低了 95%，顯示了我們對 KOMmunity 的承諾。 我們還引入了基於社交指標的首個社交參與銷毀，每月提供完整報告。 不僅如此，在每個到期日期之前，當用戶解鎖他們的 KOM 代幣時，會自動銷毀相應的 50% 提前提款罰金（以 KOM 代幣支付），從而確保市場上的健康流通供應。

幣種官網：
https://www.kommunitas.net
幣種白皮書：
https://docs.kommunitas.net/whitepaper
區塊查詢：
https://bscscan.com/token/0x3cd886be588685484528cbf6494729922e4e89c6

Kommunitas（KOM）代幣經濟學和價格數據分析

快速了解 Kommunitas（KOM）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。

市值：
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
總供應量：
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
流通量：
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (完全稀釋估值)：
$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M
最高價：
$ 0.01434
$ 0.01434$ 0.01434
最低價：
$ 0.00055586532233776
$ 0.00055586532233776$ 0.00055586532233776
目前價格：
$ 0.0010196
$ 0.0010196$ 0.0010196

Kommunitas（KOM）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景

了解 Kommunitas（KOM）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

關鍵代幣經濟指標及其計算方式：

總供應量（Total Supply）：

已創建或將要創建的 KOM 代幣的最大數量。

流通供應量（Circulating Supply）：

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

最大供應量（Max Supply）：

KOM 代幣可能存在的總數量上限。

完全稀釋估值（FDV）：

目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。

通脹率（Inflation Rate）：

反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。

為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？

流通供應量高 = 流動性強。

最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。

代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。

FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。

現在您已經了解了 KOM 代幣經濟模型的功能，趕快查看 KOM 代幣的實時價格吧！

如何購買 KOM

想將 Kommunitas（KOM）添加到您的投資組合中嗎？MEXC 提供多種購買 KOM 的方式，包括信用卡、銀行轉帳和點對點交易。無論您是新手還是專業用戶，MEXC 都能讓您輕鬆、安全地購買加密貨幣。

Kommunitas（KOM）價格歷史

分析 KOM 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。

KOM 價格預測

想知道 KOM 的未來走勢嗎？我們的 KOM 價格預測頁面結合市場情緒、歷史趨勢和技術指標，為您提供前瞻性的觀點。

為什麼選擇 MEXC？

MEXC 是全球領先的加密貨幣交易所，深受全球數百萬用戶信賴。無論您是新手還是資深交易者，MEXC 都是您進入加密世界的最便捷途徑。

支持現貨與合約，超過 4,000 個交易對
上幣速度領先業內其他中心化交易所
行業 #1 的流動性
超低手續費，配備 24/7 客服支援
用戶資金擁有 100%+ 儲備金透明度
超低門檻：1 USDT 即可購買加密貨幣
mc_how_why_title
立刻嘗試用 1 USDT 購買加密貨幣，輕鬆入門無負擔！

免責聲明

代幣經濟數據來自第三方。MEXC 不保證其準確性。請在做出任何投資決策前自行審慎評估。