Kommunitas（KOM）資訊

Kommunitas 是一個真正去中心化且沒有層級的發射平台，採用收益分享模式。 以下是四個將使我們領先於發射平台產業的要點： 1. 無層級。厭倦了在發射平台分配中沒有足夠數量的代幣參與嗎？在 Kommunitas 中，任何數量的 KOM 代幣都將被計算為分配。 2. 透明。對於採用抽獎制度且不透明的發射平台感到厭煩了嗎？我們推崇我們透明計算保證分配的方式。 3. 收益分享模式。 我們向兩類合作夥伴分享我們的收入（以穩定的 USDT 支付）： - Kommunitas 私人合作夥伴：對於至少質押了 50 萬個 $KOM 代幣的用戶。這些合作夥伴每季分配來自先到先得（FCFS）和社區輪 IKO 的 30% 不可退還費用，這就是為什麼被稱為季度收益分享。 - Kommunitas 百萬富翁合作夥伴：對於質押超過 10,000,000 個 $KOM 代幣的人。這些合作夥伴享受來自我們每月發射平台收入的 5% 的份額。 4. 通縮代幣。從 40 億減少到 20 億總供應量，降低了 95%，顯示了我們對 KOMmunity 的承諾。 我們還引入了基於社交指標的首個社交參與銷毀，每月提供完整報告。 不僅如此，在每個到期日期之前，當用戶解鎖他們的 KOM 代幣時，會自動銷毀相應的 50% 提前提款罰金（以 KOM 代幣支付），從而確保市場上的健康流通供應。