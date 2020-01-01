Kommunitas（KOM）代幣經濟學
Kommunitas（KOM）資訊
Kommunitas 是一個真正去中心化且沒有層級的發射平台，採用收益分享模式。 以下是四個將使我們領先於發射平台產業的要點： 1. 無層級。厭倦了在發射平台分配中沒有足夠數量的代幣參與嗎？在 Kommunitas 中，任何數量的 KOM 代幣都將被計算為分配。 2. 透明。對於採用抽獎制度且不透明的發射平台感到厭煩了嗎？我們推崇我們透明計算保證分配的方式。 3. 收益分享模式。 我們向兩類合作夥伴分享我們的收入（以穩定的 USDT 支付）： - Kommunitas 私人合作夥伴：對於至少質押了 50 萬個 $KOM 代幣的用戶。這些合作夥伴每季分配來自先到先得（FCFS）和社區輪 IKO 的 30% 不可退還費用，這就是為什麼被稱為季度收益分享。 - Kommunitas 百萬富翁合作夥伴：對於質押超過 10,000,000 個 $KOM 代幣的人。這些合作夥伴享受來自我們每月發射平台收入的 5% 的份額。 4. 通縮代幣。從 40 億減少到 20 億總供應量，降低了 95%，顯示了我們對 KOMmunity 的承諾。 我們還引入了基於社交指標的首個社交參與銷毀，每月提供完整報告。 不僅如此，在每個到期日期之前，當用戶解鎖他們的 KOM 代幣時，會自動銷毀相應的 50% 提前提款罰金（以 KOM 代幣支付），從而確保市場上的健康流通供應。
Kommunitas（KOM）代幣經濟學和價格數據分析
快速了解 Kommunitas（KOM）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。
Kommunitas（KOM）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景
了解 Kommunitas（KOM）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。
關鍵代幣經濟指標及其計算方式：
總供應量（Total Supply）：
已創建或將要創建的 KOM 代幣的最大數量。
流通供應量（Circulating Supply）：
目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。
最大供應量（Max Supply）：
KOM 代幣可能存在的總數量上限。
完全稀釋估值（FDV）：
目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。
通脹率（Inflation Rate）：
反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。
為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？
流通供應量高 = 流動性強。
最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。
代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。
FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。
現在您已經了解了 KOM 代幣經濟模型的功能，趕快查看 KOM 代幣的實時價格吧！
如何購買 KOM
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Kommunitas（KOM）價格歷史
分析 KOM 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。
KOM 價格預測
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1 KOM = 0.0010196 USD