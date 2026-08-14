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SILVER 目前實時價格為 48.02 TWD。KAG 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 KAG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！SILVER 目前實時價格為 48.02 TWD。KAG 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 KAG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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SILVER 圖標

SILVER實時價格 (KAG)

1 KAG 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1,535.1994
NT$1,535.1994NT$1,535.1994
-1.51%1D
TWD
SILVER (KAG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:06:32 (UTC+8)

SILVER 今日價格

SILVER (KAG) 今日實時價格為 NT$ 48.02，過去 24 小時內變化了 1.51%。目前 KAG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 48.02 每 KAG。

SILVER 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- KAG。過去 24 小時內，KAG 的交易價格在 NT$ 46（低點）和 NT$ 49.52（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，KAG 在過去一小時內波動了 +0.37%，過去7 天內波動了 -2.66%。過去一天，總交易量達到 NT$ 110.71K

SILVER（KAG）市場資訊

--
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NT$ 110.71K
NT$ 110.71KNT$ 110.71K

NT$ 0.00
NT$ 0.00NT$ 0.00

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ETH

SILVER 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 110.71K。KAG 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

SILVER 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 46
NT$ 46NT$ 46
24H最低價
NT$ 49.52
NT$ 49.52NT$ 49.52
24H最高價

NT$ 46
NT$ 46NT$ 46

NT$ 49.52
NT$ 49.52NT$ 49.52

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+0.37%

-1.51%

-2.66%

-2.66%

SILVER（KAG）價格歷史 TWD

跟蹤 SILVER 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -23.5369-1.51%
30天NT$ -7.81-13.99%
60天NT$ -12.31-20.41%
90天NT$ -28.97-37.63%
SILVER 今日價格變化

今天，KAG 記錄了 NT$ -23.5369 (-1.51%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SILVER 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -7.81 (-13.99%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SILVER 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KAG 的變化為 NT$ -12.31 (-20.41%)，從而更廣泛地了解其表現。

SILVER 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -28.97 (-37.63%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SILVER（KAG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SILVER 價格歷史頁面

SILVER 的價格預測

SILVER（KAG）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，KAG 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
SILVER (KAG) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，SILVER 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SILVER 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 SILVER 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 KAG 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 SILVER

準備好開始使用 SILVER 了嗎？在 MEXC 購買 KAG 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 SILVER 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 SILVER (KAG) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，SILVER 將立即存入您的錢包。
SILVER (KAG) 購買教程

SILVER 能做什麼？

擁有 SILVER 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 SILVER (KAG) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是SILVER (KAG)

Kinesis Silver（KAG）是一種由 Kinesis Cayman 發行的、以白銀為支撐的數位資產，每個代幣都由一盎司實體銀條支持，這些銀條經過獨立審計並存放於全額保險的金庫中。在 MEXC 上，KAG 以 ERC-20 形式提供，由 KMS Labs 在以太坊上發行，每個代幣代表對儲備中 Kinesis Silver（KAG）的 1:1 權益。Silver（KAG）為實體白銀帶來了現實世界的應用價值，使其能夠在全球範圍內進行交易和轉移。KAG（ERC-20）持有者很快將能夠轉入 Kinesis 平台，以實現消費、實體贖回，以及透過分享全球交易手續費獲得被動收益。

SILVER資源

要更深入地瞭解 SILVER，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SILVER網站
區塊查詢

類別 :

Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

人們還問：關於SILVER的其他問題

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SILVER（KAG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 SILVER 的更多資訊

KAGUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 KAG。在 MEXC 上探索 KAGUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 SILVER (KAG) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 SILVER 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
KAG/USDT
NT$1,535.1994
NT$1,535.1994NT$1,535.1994
-1.55%
2.31K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8219919
NT$2.8219919NT$2.8219919

+364.57%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18932634
NT$0.18932634NT$0.18932634

+0.32%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.457171
NT$0.457171NT$0.457171

-25.90%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.156208
NT$9.156208NT$9.156208

+23.12%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3915072
NT$9.3915072NT$9.3915072

+5.55%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.8219919
NT$2.8219919NT$2.8219919

+364.57%

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Fusionist

ACE

NT$8.2914195
NT$8.2914195NT$8.2914195

+124.02%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.364870413
NT$0.364870413NT$0.364870413

+74.81%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3002415
NT$2.3002415NT$2.3002415

+32.67%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7074615
NT$28.7074615NT$28.7074615

+27.03%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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KAG
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TWD

1 KAG = 1,535.1994 TWD