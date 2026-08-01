JOE 今日價格

JOE (JOE) 今日實時價格為 NT$ 0.02806，過去 24 小時內變化了 0.71%。目前 JOE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02806 每 JOE。

JOE 目前市值在 NT$ 12.83M 排名第 #828，流通供應量為 457.18M JOE。過去 24 小時內，JOE 的交易價格在 NT$ 0.02694（低點）和 NT$ 0.02859（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 160.7570019018139936，而歷史最低價為 NT$ 0.88827912681370592。

短期表現方面，JOE 在過去一小時內波動了 -0.40%，過去7 天內波動了 +12.06%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.04K。

JOE（JOE）市場資訊

排名 No.828 市值 NT$ 12.83MNT$ 12.83M NT$ 12.83M 成交量（24H） NT$ 61.04KNT$ 61.04K NT$ 61.04K 完全稀釋市值 NT$ 14.03MNT$ 14.03M NT$ 14.03M 流通量 457.18M 457.18M 457.18M 最大供應量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 總供應量 464,573,155 464,573,155 464,573,155 流通率 91.43% 所屬公鏈 AVAX_CCHAIN

JOE 的目前市值為 NT$ 12.83M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.04K。JOE 的流通量為 457.18M，總供應量是 464573155，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 14.03M。