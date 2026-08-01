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JOE 目前實時價格為 0.02806 TWD。JOE 市值為 12,828,517.29542 TWD。追蹤台灣的 JOE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！JOE 目前實時價格為 0.02806 TWD。JOE 市值為 12,828,517.29542 TWD。追蹤台灣的 JOE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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JOE實時價格 (JOE)

1 JOE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.89792
NT$0.89792NT$0.89792
+0.71%1D
TWD
JOE (JOE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:18:30 (UTC+8)

JOE 今日價格

JOE (JOE) 今日實時價格為 NT$ 0.02806，過去 24 小時內變化了 0.71%。目前 JOE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02806 每 JOE。

JOE 目前市值在 NT$ 12.83M 排名第 #828，流通供應量為 457.18M JOE。過去 24 小時內，JOE 的交易價格在 NT$ 0.02694（低點）和 NT$ 0.02859（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 160.7570019018139936，而歷史最低價為 NT$ 0.88827912681370592

短期表現方面，JOE 在過去一小時內波動了 -0.40%，過去7 天內波動了 +12.06%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.04K

JOE（JOE）市場資訊

No.828

NT$ 12.83M
NT$ 12.83MNT$ 12.83M

NT$ 61.04K
NT$ 61.04KNT$ 61.04K

NT$ 14.03M
NT$ 14.03MNT$ 14.03M

457.18M
457.18M 457.18M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

464,573,155
464,573,155 464,573,155

91.43%

AVAX_CCHAIN

JOE 的目前市值為 NT$ 12.83M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.04K。JOE 的流通量為 457.18M，總供應量是 464573155，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 14.03M

JOE 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.02694
NT$ 0.02694NT$ 0.02694
24H最低價
NT$ 0.02859
NT$ 0.02859NT$ 0.02859
24H最高價

NT$ 0.02694
NT$ 0.02694NT$ 0.02694

NT$ 0.02859
NT$ 0.02859NT$ 0.02859

NT$ 160.7570019018139936
NT$ 160.7570019018139936NT$ 160.7570019018139936

NT$ 0.88827912681370592
NT$ 0.88827912681370592NT$ 0.88827912681370592

-0.40%

+0.71%

+12.06%

+12.06%

JOE（JOE）價格歷史 TWD

跟蹤 JOE 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0063303+0.71%
30天NT$ -0.00018-0.64%
60天NT$ -0.00421-13.05%
90天NT$ -0.01466-34.32%
JOE 今日價格變化

今天，JOE 記錄了 NT$ +0.0063303 (+0.71%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

JOE 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00018 (-0.64%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

JOE 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，JOE 的變化為 NT$ -0.00421 (-13.05%)，從而更廣泛地了解其表現。

JOE 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01466 (-34.32%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 JOE（JOE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

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JOE 分析

本分析利用人工智慧模型評估 JOE 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

JOE 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 JOE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

JOE_USDT在4小時周期內運行於0.02756中樞上方，現價0.02787突破R1阻力位0.02783。價格處於樞紐體系的上沿區域，多頭結構尚未完全確立。指標一致性呈現分歧，均線組未形成有效買入信號，市場維持在震盪區間的高位。 MACD錄得死叉形態，快慢線向下方發散，顯示短期動能轉弱。RSI處於中性區域，缺乏明確的方向性指引。KDJ與StochRSI數值回落，表明買盤力量分散。布林帶開口收窄，波動率呈現下降趨勢，市場進入整理階段。多空雙方在當前價位附近博弈，動能並未出現單邊集中釋放。 近端關鍵價位為R2阻力0.02802，距離現價約0.5%。下方S1支撐位於0.02737，距離現價約1.8%。中樞0.02756構成中間參考位。遠端S2支撐0.0271提供更低層次的價格錨點。交易者需觀察價格在R2附近的受阻情況以及回測中樞時的承接力度。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 JOE 的價格？

JOE代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Trader Joe DEX上的交易量與流動性
2. Avalanche生態系統的成長與採用情況
3. DeFi市場的情緒與趨勢
4. 代幣在治理與費用分攤方面的實用性
5. 質押獎勵與代幣經濟學
6. 合作夥伴關係的公告
7. 整體加密貨幣市場的狀況
8. 其他DEX平台的競爭
9. 影響DeFi的監管發展
10. 技術更新與協議的改進

為什麼人們想知道 JOE 今天的價格？

人們希望了解今日的JOE代幣價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。交易者需要即時價格來順利執行買賣單，以獲取豐厚利潤。投資人則會追蹤每日表現，以評估其持有資產的價值，並就部位規模或再平衡做出策略性決策。

JOE 的價格預測

JOE（JOE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，JOE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
JOE (JOE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，JOE 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 JOE 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 JOE 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 JOE 2026–2027 年價格的預測。

關於 JOE

Trader Joe (JOE) 是一個建立在Avalanche網絡上的去中心化交易所(DEX)和產出農場平台。它允許用戶直接從他們的錢包中以無需許可和非託管的方式交易任何基於Avalanche的代幣，並通過為各種池提供流動性來賺取收益。JOE的共識機制基於Avalanche的權益證明(PoS)模型。該平台還設有一種獨特的代幣，名為JOE，用於治理決策和激勵用戶參與生態系統。作為Avalanche生態系統的關鍵參與者，Trader Joe旨在提供無縫且高效的交易體驗，同時培養一種以社區驅動的平台開發方式。

如何在台灣購買和投資 JOE

準備好開始使用 JOE 了嗎？在 MEXC 購買 JOE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 JOE 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 JOE (JOE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，JOE 將立即存入您的錢包。
JOE (JOE) 購買教程

JOE 能做什麼？

擁有 JOE 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 JOE (JOE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是JOE (JOE)

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

JOE資源

要更深入地瞭解 JOE，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方JOE網站
區塊查詢

類別 :

4chan-ThemedArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

人們還問：關於JOE的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:18:30 (UTC+8)

JOE（JOE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 JOE 的更多資訊

JOEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 JOE。在 MEXC 上探索 JOEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 JOE (JOE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 JOE 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
JOE/USDT
NT$0.89792
NT$0.89792NT$0.89792
+0.68%
2.20M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.43456
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+300.42%

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NT$0.157248
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-1.16%

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Thinking Cat

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NT$0.45184
NT$0.45184NT$0.45184

-8.96%

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NT$10.3040NT$10.3040

+5.22%

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DAPPOS

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NT$8.66400
NT$8.66400NT$8.66400

-5.09%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.43456
NT$2.43456NT$2.43456

+300.42%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.041600
NT$0.041600NT$0.041600

+116.66%

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AKEDO

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NT$0.4567712NT$0.4567712

+32.09%

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NT$0.56064NT$0.56064

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ShotsAI

SHOT

NT$0.0018304
NT$0.0018304NT$0.0018304

+14.40%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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