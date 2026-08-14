JMDT 今日價格

JMDT (JMDT) 今日實時價格為 NT$ 0.8125，過去 24 小時內變化了 12.08%。目前 JMDT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.8125 每 JMDT。

JMDT 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- JMDT。過去 24 小時內，JMDT 的交易價格在 NT$ 0.6609（低點）和 NT$ 0.9683（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，JMDT 在過去一小時內波動了 +0.99%，過去7 天內波動了 -38.30%。過去一天，總交易量達到 NT$ 541.97K。

JMDT（JMDT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 541.97KNT$ 541.97K NT$ 541.97K 完全稀釋市值 NT$ 812.50MNT$ 812.50M NT$ 812.50M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 JMDT

JMDT 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 541.97K。JMDT 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 812.50M。