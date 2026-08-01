Just a jacket 今日價格

Just a jacket (JACKET) 今日實時價格為 NT$ 0.000396，過去 24 小時內變化了 22.09%。目前 JACKET 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000396 每 JACKET。

Just a jacket 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- JACKET。過去 24 小時內，JACKET 的交易價格在 NT$ 0.0002933（低點）和 NT$ 0.0005004（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，JACKET 在過去一小時內波動了 +0.60%，過去7 天內波動了 +122.47%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.44K。

Just a jacket（JACKET）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 55.44KNT$ 55.44K NT$ 55.44K 完全稀釋市值 NT$ 396.00KNT$ 396.00K NT$ 396.00K 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Just a jacket 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.44K。JACKET 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 396.00K。