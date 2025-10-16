Froggie 目前實時價格為 0.003983 USD。跟蹤 FROGGIE 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FROGGIE 價格趨勢。Froggie 目前實時價格為 0.003983 USD。跟蹤 FROGGIE 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FROGGIE 價格趨勢。

Froggie 圖標

Froggie實時價格 (FROGGIE)

1 FROGGIE 兌換為 USD 的實時價格：

$0.003983
$0.003983
+3.96%1D
USD
Froggie (FROGGIE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:01:51 (UTC+8)

Froggie（FROGGIE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.003731
$ 0.003731
24H最低價
$ 0.004385
$ 0.004385
24H最高價

$ 0.003731
$ 0.003731

$ 0.004385
$ 0.004385

$ 0.0900423722044794
$ 0.0900423722044794

$ 0.000943851277787579
$ 0.000943851277787579

-4.63%

+3.96%

-32.57%

-32.57%

Froggie（FROGGIE）目前實時價格為 $ 0.003983。過去 24 小時內，FROGGIE 的交易價格在 $ 0.003731$ 0.004385 之間波動，市場活躍度顯著。FROGGIE 的歷史最高價為 $ 0.0900423722044794，歷史最低價為 $ 0.000943851277787579

從短期表現來看，FROGGIE 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.63%，過去 24 小時內變動為 +3.96%，過去 7 天內累計變動為 -32.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Froggie（FROGGIE）市場資訊

No.3771

$ 0.00
$ 0.00

$ 58.43K
$ 58.43K

$ 3.98M
$ 3.98M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

BSC

Froggie 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 58.43K。FROGGIE 的流通量為 0.00，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.98M

Froggie（FROGGIE）價格歷史 USD

跟蹤 Froggie 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00015172+3.96%
30天$ -0.021757-84.53%
60天$ -0.016017-80.09%
90天$ -0.016017-80.09%
Froggie 今日價格變化

今天，FROGGIE 記錄了 $ +0.00015172 (+3.96%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Froggie 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.021757 (-84.53%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Froggie 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FROGGIE 的變化為 $ -0.016017 (-80.09%)，從而更廣泛地了解其表現。

Froggie 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.016017 (-80.09%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Froggie（FROGGIE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Froggie 價格歷史頁面

什麼是Froggie (FROGGIE)

Froggie（$Froggie）是一種基於 meme 文化的加密貨幣，被部分用戶稱為「中國版 Pepe」。

Froggie在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Froggie 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 FROGGIE 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Froggie 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Froggie 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Froggie 價格預測 (USD)

Froggie（FROGGIE）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Froggie（FROGGIE）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Froggie 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Froggie 價格預測

Froggie（FROGGIE）代幣經濟

了解 Froggie（FROGGIE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FROGGIE 代幣的完整經濟學

如何購買Froggie (FROGGIE)

正在尋找如何購買 Froggie？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Froggie。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

FROGGIE 兌換為當地貨幣

Froggie資源

要更深入地瞭解 Froggie，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Froggie網站
區塊查詢

人們還問：關於Froggie的其他問題

Froggie（FROGGIE）今日價格是多少？
FROGGIE 實時價格為 0.003983 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 FROGGIE 兌 USD 的價格是多少？
目前 FROGGIE 兌 USD 的價格為 $ 0.003983。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Froggie 的市值是多少？
FROGGIE 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
FROGGIE 的流通供應量是多少？
FROGGIE 的流通供應量為 0.00 USD
FROGGIE 的歷史最高價（ATH）是多少？
FROGGIE 的歷史最高價是 0.0900423722044794 USD
FROGGIE 的歷史最低價（ATL）是多少？
FROGGIE 的歷史最低價是 0.000943851277787579 USD
FROGGIE 的交易量是多少？
FROGGIE 的 24 小時實時交易量為 $ 58.43K USD
FROGGIE 今年會漲嗎？
FROGGIE 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 FROGGIE 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:01:51 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FROGGIE 兌 USD 計算器

數量

FROGGIE
FROGGIE
USD
USD

1 FROGGIE = 0.003983 USD

交易 FROGGIE

FROGGIE/USDT
$0.003983
$0.003983
+4.07%

