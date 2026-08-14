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FRAX 目前實時價格為 0.2867 TWD。FRAX 市值為 25,296,878.53470678102 TWD。追蹤台灣的 FRAX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！FRAX 目前實時價格為 0.2867 TWD。FRAX 市值為 25,296,878.53470678102 TWD。追蹤台灣的 FRAX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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FRAX實時價格 (FRAX)

1 FRAX 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$9.160065
NT$9.160065NT$9.160065
-2.25%1D
TWD
FRAX (FRAX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:52:08 (UTC+8)

FRAX 今日價格

FRAX (FRAX) 今日實時價格為 NT$ 0.2867，過去 24 小時內變化了 2.25%。目前 FRAX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2867 每 FRAX。

FRAX 目前市值在 NT$ 25.30M 排名第 #332，流通供應量為 88.23M FRAX。過去 24 小時內，FRAX 的交易價格在 NT$ 0.2794（低點）和 NT$ 0.2999（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,363.4028311122859445，而歷史最低價為 NT$ 16.84628305497043191

短期表現方面，FRAX 在過去一小時內波動了 +0.66%，過去7 天內波動了 -7.97%。過去一天，總交易量達到 NT$ 70.65K

FRAX（FRAX）市場資訊

No.332

NT$ 25.30M
NT$ 25.30MNT$ 25.30M

NT$ 70.65K
NT$ 70.65KNT$ 70.65K

NT$ 28.58M
NT$ 28.58MNT$ 28.58M

88.23M
88.23M 88.23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

FRAX 的目前市值為 NT$ 25.30M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 70.65K。FRAX 的流通量為 88.23M，總供應量是 99681495.59113361，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 28.58M

FRAX 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.2794
NT$ 0.2794NT$ 0.2794
24H最低價
NT$ 0.2999
NT$ 0.2999NT$ 0.2999
24H最高價

NT$ 0.2794
NT$ 0.2794NT$ 0.2794

NT$ 0.2999
NT$ 0.2999NT$ 0.2999

NT$ 1,363.4028311122859445
NT$ 1,363.4028311122859445NT$ 1,363.4028311122859445

NT$ 16.84628305497043191
NT$ 16.84628305497043191NT$ 16.84628305497043191

+0.66%

-2.25%

-7.97%

-7.97%

FRAX（FRAX）價格歷史 TWD

跟蹤 FRAX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.210845-2.25%
30天NT$ +0.031+12.12%
60天NT$ -0.0007-0.25%
90天NT$ -0.1449-33.58%
FRAX 今日價格變化

今天，FRAX 記錄了 NT$ -0.210845 (-2.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

FRAX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.031 (+12.12%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

FRAX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FRAX 的變化為 NT$ -0.0007 (-0.25%)，從而更廣泛地了解其表現。

FRAX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1449 (-33.58%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 FRAX（FRAX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 FRAX 價格歷史頁面

FRAX 分析

本分析利用人工智慧模型評估 FRAX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

FRAX 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 FRAX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

FRAX_USDT在4小時周期運行於0.297價格位。價格位於S1支撐位0.298下方，中軸心位於0.3027。當前結構呈現區間震盪特徵。短期均線組發出買入信號，而長期趨勢則維持中性偏空格局。價格遠離中軸向下移動，多空雙方在S1附近形成短暫平衡。 MACD指標呈現死叉狀態，空頭動能佔據主導地位。RSI讀數處於中性區域，快慢指標出現方向分層現象。短期買盤未能扭轉中期的疲弱態勢，波動率仍維持低位運行。KDJ與StochRSI數值顯示超賣跡象，布林帶收口預示變盤即將來臨。動能分布分散，缺乏單邊突破力量，市場目前處於觀望狀態。 近端支撐位於S2點位0.2942，距離現價約0.9%；上方第一阻力為S1點位0.298，距離現價約0.3%。關鍵分水嶺位於中軸0.3027，遠端阻力參考R1點位0.3065。價格需站穩0.298方可測試中軸，若跌破0.2942則將打開下行空間。各價格點之間間距均勻，流動性主要集中在中軸點周圍。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 FRAX 的價格？

以下為繁體中文翻譯內容：

幾項關鍵因素會影響 FRAX 代幣的價格：

1. 演算法穩定機制——FRAX 獨特的分數式演算法穩定幣設計，會對治理代幣的需求產生影響。

2. 協議收入——從鑄造、兌換及借貸等操作中所產生的費用，將直接影響代幣的價值。

3. 總鎖倉價值（TVL）——FRAX 協議中的總鎖倉價值越高，其效用與需求便會隨之提升。

4. 市場情緒——整體 DeFi 及穩定幣市場的景氣狀況。

5. 治理參與度——投票權與協議決策將進一步驅動代幣的需求。

6. 收益農場激勵措施——包括質押獎勵與流動性挖礦計畫。

7. 合作夥伴整合——在其他 DeFi 協議中的採用與整合程度。

8. 監管環境——穩定幣相關的法規將對整個生態系統產生影響。

為什麼人們想知道 FRAX 今天的價格？

人們希望了解今日的 FRAX 價格，因為它是一種備受歡迎的算法穩定幣，旨在維持 1 美元的平價。當 FRAX 價格偏離掛鉤價格時，交易者會密切監控其價格，以尋找套利機會。投資者則關注價格的穩定性，藉此評估該協議的成效並做出明智的決策。

FRAX 的價格預測

FRAX（FRAX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FRAX 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
FRAX (FRAX) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，FRAX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 FRAX 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 FRAX 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 FRAX 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 FRAX

準備好開始使用 FRAX 了嗎？在 MEXC 購買 FRAX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 FRAX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FRAX (FRAX) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，FRAX 將立即存入您的錢包。
FRAX (FRAX) 購買教程

FRAX 能做什麼？

擁有 FRAX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 FRAX (FRAX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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什麼是FRAX (FRAX)

FRAX 是 Fraxtal Layer 1 區塊鏈的原生代幣，作為整個網路的主要 Gas 代幣與基礎資產。該代幣原名為 FXS（Frax Share），並於 North Star 升級後完成品牌重塑。此轉變代表其功能定位的改變——FRAX 不再是治理代幣，而是一種固定供應、類商品屬性的資產，用於保障並運行 Fraxtal 區塊鏈。 FRAX 用於支付 Gas 費用、支援驗證節點運作，並作為 Fraxtal 生態系統的貨幣基礎。該代幣遵循不可變更的既定發行機制，突顯其作為穩定且可預期網路效用資產的角色。儘管其他 DeFi 協議可能選擇將 FRAX 用於質押或治理模型，但 FRAX 本身並不在核心協議中賦予治理權。 不同於早期基於以太坊、採用分數演算法穩定幣模型的 Frax 生態系統，當前的 FRAX 代幣原生存在於 Fraxtal 區塊鏈上。雖然可能存在用於跨鏈相容的封裝或橋接版本，但其核心發行與效用仍以 Fraxtal 為主。 Frax 專案最初於 2020 年推出，導入結合演算法機制與抵押品的混合型穩定幣模型。隨著其演進為 Fraxtal 網路，FRAX 現同時扮演雙重角色——既是 DeFi 中的去中心化資產，同時也驅動一條獨立的 Layer 1 區塊鏈。

FRAX資源

要更深入地瞭解 FRAX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方FRAX網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

人們還問：關於FRAX的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:52:08 (UTC+8)

FRAX（FRAX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 FRAX 的更多資訊

FRAXUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 FRAX。在 MEXC 上探索 FRAXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 FRAX (FRAX) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 FRAX 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
FRAX/USDT
NT$9.160065
NT$9.160065NT$9.160065
-2.35%
241.89K (USDT)

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NT$2.968155
NT$2.968155NT$2.968155

+388.94%

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NT$0.1882494NT$0.1882494

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Thinking Cat

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NT$0.456885NT$0.456885

-25.90%

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NT$9.14409
NT$9.14409NT$9.14409

+23.04%

DAPPOS

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NT$9.39969
NT$9.39969NT$9.39969

+5.71%

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KiiChain

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NT$2.968155NT$2.968155

+388.94%

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NT$8.353647NT$8.353647

+125.84%

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NT$0.37237725NT$0.37237725

+78.51%

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Heima

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NT$5.54652
NT$5.54652NT$5.54652

+41.91%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7917425
NT$28.7917425NT$28.7917425

+27.49%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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FRAX
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