FRAX實時價格 (FRAX)
FRAX (FRAX) 今日實時價格為 NT$ 0.2867，過去 24 小時內變化了 2.25%。目前 FRAX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2867 每 FRAX。
FRAX 目前市值在 NT$ 25.30M 排名第 #332，流通供應量為 88.23M FRAX。過去 24 小時內，FRAX 的交易價格在 NT$ 0.2794（低點）和 NT$ 0.2999（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,363.4028311122859445，而歷史最低價為 NT$ 16.84628305497043191。
短期表現方面，FRAX 在過去一小時內波動了 +0.66%，過去7 天內波動了 -7.97%。過去一天，總交易量達到 NT$ 70.65K。
No.332
88.51%
FRAX
FRAX 的目前市值為 NT$ 25.30M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 70.65K。FRAX 的流通量為 88.23M，總供應量是 99681495.59113361，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 28.58M。
+0.66%
-2.25%
-7.97%
-7.97%
跟蹤 FRAX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.210845
|-2.25%
|30天
|NT$ +0.031
|+12.12%
|60天
|NT$ -0.0007
|-0.25%
|90天
|NT$ -0.1449
|-33.58%
今天，FRAX 記錄了 NT$ -0.210845 (-2.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.031 (+12.12%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，FRAX 的變化為 NT$ -0.0007 (-0.25%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1449 (-33.58%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 FRAX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 FRAX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
FRAX_USDT在4小時周期運行於0.297價格位。價格位於S1支撐位0.298下方，中軸心位於0.3027。當前結構呈現區間震盪特徵。短期均線組發出買入信號，而長期趨勢則維持中性偏空格局。價格遠離中軸向下移動，多空雙方在S1附近形成短暫平衡。 MACD指標呈現死叉狀態，空頭動能佔據主導地位。RSI讀數處於中性區域，快慢指標出現方向分層現象。短期買盤未能扭轉中期的疲弱態勢，波動率仍維持低位運行。KDJ與StochRSI數值顯示超賣跡象，布林帶收口預示變盤即將來臨。動能分布分散，缺乏單邊突破力量，市場目前處於觀望狀態。 近端支撐位於S2點位0.2942，距離現價約0.9%；上方第一阻力為S1點位0.298，距離現價約0.3%。關鍵分水嶺位於中軸0.3027，遠端阻力參考R1點位0.3065。價格需站穩0.298方可測試中軸，若跌破0.2942則將打開下行空間。各價格點之間間距均勻，流動性主要集中在中軸點周圍。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，FRAX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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FRAX 是 Fraxtal Layer 1 區塊鏈的原生代幣，作為整個網路的主要 Gas 代幣與基礎資產。該代幣原名為 FXS（Frax Share），並於 North Star 升級後完成品牌重塑。此轉變代表其功能定位的改變——FRAX 不再是治理代幣，而是一種固定供應、類商品屬性的資產，用於保障並運行 Fraxtal 區塊鏈。 FRAX 用於支付 Gas 費用、支援驗證節點運作，並作為 Fraxtal 生態系統的貨幣基礎。該代幣遵循不可變更的既定發行機制，突顯其作為穩定且可預期網路效用資產的角色。儘管其他 DeFi 協議可能選擇將 FRAX 用於質押或治理模型，但 FRAX 本身並不在核心協議中賦予治理權。 不同於早期基於以太坊、採用分數演算法穩定幣模型的 Frax 生態系統，當前的 FRAX 代幣原生存在於 Fraxtal 區塊鏈上。雖然可能存在用於跨鏈相容的封裝或橋接版本，但其核心發行與效用仍以 Fraxtal 為主。 Frax 專案最初於 2020 年推出，導入結合演算法機制與抵押品的混合型穩定幣模型。隨著其演進為 Fraxtal 網路，FRAX 現同時扮演雙重角色——既是 DeFi 中的去中心化資產，同時也驅動一條獨立的 Layer 1 區塊鏈。
要更深入地瞭解 FRAX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
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昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
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|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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