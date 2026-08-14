FRAX 今日價格

FRAX (FRAX) 今日實時價格為 NT$ 0.2867，過去 24 小時內變化了 2.25%。目前 FRAX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2867 每 FRAX。

FRAX 目前市值在 NT$ 25.30M 排名第 #332，流通供應量為 88.23M FRAX。過去 24 小時內，FRAX 的交易價格在 NT$ 0.2794（低點）和 NT$ 0.2999（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,363.4028311122859445，而歷史最低價為 NT$ 16.84628305497043191。

短期表現方面，FRAX 在過去一小時內波動了 +0.66%，過去7 天內波動了 -7.97%。過去一天，總交易量達到 NT$ 70.65K。

FRAX（FRAX）市場資訊

排名 No.332 市值 NT$ 25.30MNT$ 25.30M NT$ 25.30M 成交量（24H） NT$ 70.65KNT$ 70.65K NT$ 70.65K 完全稀釋市值 NT$ 28.58MNT$ 28.58M NT$ 28.58M 流通量 88.23M 88.23M 88.23M 最大供應量 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 總供應量 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 流通率 88.51% 所屬公鏈 FRAX

FRAX 的目前市值為 NT$ 25.30M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 70.65K。FRAX 的流通量為 88.23M，總供應量是 99681495.59113361，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 28.58M。