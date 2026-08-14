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2026-08-14 21:51:04 (UTC+8) FLOW 今日價格
FLOW (FLOW) 今日實時價格為
NT$ 0.03108，過去 24 小時內變化了 2.53%。目前 FLOW 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03108 每 FLOW。
FLOW 目前市值在
NT$ 51.85M 排名第 #425，流通供應量為 1.67B FLOW。過去 24 小時內，FLOW 的交易價格在 NT$ 0.03082（低點）和 NT$ 0.03215（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,474.8934881555，而歷史最低價為 NT$ 0.7844039660936916675。
短期表現方面，FLOW 在過去一小時內波動了
-0.04%，過去7 天內波動了 +12.85%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.58K。 FLOW（FLOW）市場資訊 市值 NT$ 51.85M NT$ 51.85M NT$ 51.85M 成交量（24H） NT$ 56.58K NT$ 56.58K NT$ 56.58K 完全稀釋市值 NT$ 51.85M NT$ 51.85M NT$ 51.85M 總供應量 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427
FLOW 的目前市值為
NT$ 51.85M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.58K。FLOW 的流通量為 1.67B，總供應量是 1668166978.02274427，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 51.85M。 購買FLOW FLOW 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.03082 NT$ 0.03082 NT$ 0.03082
24H最低價
NT$ 0.03215 NT$ 0.03215 NT$ 0.03215
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.03082 NT$ 0.03082 NT$ 0.03082 24H最高價 NT$ 0.03215 NT$ 0.03215 NT$ 0.03215 歷史最高 NT$ 1,474.8934881555 NT$ 1,474.8934881555 NT$ 1,474.8934881555 最低價 NT$ 0.7844039660936916675 NT$ 0.7844039660936916675 NT$ 0.7844039660936916675 FLOW（FLOW）價格歷史 TWD
跟蹤 FLOW 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.0257752 -2.53% 30天 NT$ +0.00416 +15.45% 60天 NT$ +0.00142 +4.78% 90天 NT$ -0.00475 -13.26% FLOW 今日價格變化
今天，FLOW 記錄了
NT$ -0.0257752 (-2.53%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 FLOW 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ +0.00416 (+15.45%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 FLOW 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，FLOW 的變化為
NT$ +0.00142 (+4.78%)，從而更廣泛地了解其表現。 FLOW 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.00475 (-13.26%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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FLOW 價格歷史頁面
目前 FLOW 市場整體情緒偏向：看漲，看漲
55% | 看跌 45%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 金叉 K > D 短線動能回暖，溫度上升。 樞紐點 S1 ≤ 現價＜中樞 位於 S1‑中樞間 剛離開中樞，偏中下位置。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 金叉 DIF > DEA 多頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 中軌 < 價格 ≤ 上軌 中軌與上軌間 偏強，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 1‑2 買 20‑40% 賣出 多數均線向下，順排偏空。 EMA 組 1‑2 買 20‑40% 賣出 多數均線向下，順排偏空。
FLOW_USDT 在 4 小時周期內運行於 0.03276 價位。價格位於 S1 枢紐點 0.03202 上方，而中樞阻力位 0.03289 則構成近端結構邊界。短期均線組呈現買入信號排列，長期趨勢指標維持中性偏多狀態。多空雙方在樞紐區間內形成暫時平衡。
MACD 指標已完成金叉動作，快慢線差值開始擴張，動能分布呈現短期集中的特徵。RSI 讀數處於中性區域，KDJ 與 StochRSI 數值未出現極端背離現象。布林帶帶寬保持穩定，波動率並未發生顯著放大或收縮，快慢指標方向基本一致，市場缺乏單邊突破的持續推力。
上方 R1 阻力位 0.03375 與現價相距約 3%，該價位構成第一目標參考區。R2 阻力位 0.03462 則位於更遠端。下方 S1 支撐位 0.03202 與現價相距約 2%，S2 支撐位 0.03116 提供次級防守參考。價格目前在樞紐與 S1 之間窄幅震盪，關鍵價位間距均勻，交易區間邊界清晰可見。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 FLOW 的價格？
FLOW代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：
網路採用度：dApps、NFT專案以及Flow區塊鏈上開發者活動的增長，會推動需求上升。 合作夥伴關係：與NBA（Top Shot）等大型品牌的合作，能提升曝光度並促進使用量。 代幣實用性：透過權益證明機制獲得的獎勵、交易手續費以及治理權，為持有者創造了持倉動機。 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢及投資人信心，都會對FLOW的價格產生影響。 技術發展：協議升級、擴容能力的提升以及新功能的推出，都會對其價值產生影響。 競爭環境：相較其他智慧合約平台的表現，將影響FLOW的市場定位。 監管環境：加密貨幣相關法規與合規要求，會影響機構層面的採納程度。 為什麼人們想知道 FLOW 今天的價格？
人們希望了解 FLOW 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握、投資規劃，以及盈虧追蹤。FLOW 的價格波動為日內交易者與波段交易者創造了豐厚的機會。投資人會密切關注價格走勢，以評估其持有資產的當前價值，並據此做出買入或賣出的決策。價格的變動不僅反映了市場情緒，也彰顯了 Flow 區塊鏈生態系統的採用程度與發展趨勢。
FLOW 的價格預測 FLOW（FLOW）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FLOW 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 FLOW (FLOW) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，FLOW 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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關於 FLOW
Flow (FLOW) 是一種設計快速、安全且對開發者友好的區塊鏈，專為支持下一代遊戲、應用程式和數位資產而建。由CryptoKitties的創建者Dapper Labs開發，Flow旨在成為新的、去中心化的、開放的互聯網的基礎。它採用獨特的多節點架構，允許在不分片的情況下實現可擴展性，維護一個平衡且高效的生態系統。Flow的原生代幣，FLOW，用於交易費用、抵押和參與平台的治理。該區塊鏈設計用於支持高吞吐量應用，典型的使用案例包括遊戲、數位收藏品和去中心化金融（DeFi）應用。
如何在台灣購買和投資 FLOW
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如何購買 FLOW 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FLOW (FLOW) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，FLOW 將立即存入您的錢包。
FLOW 能做什麼？
擁有 FLOW 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是FLOW (FLOW)
Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.
白皮書
FLOW 是該網絡的核心代幣，用於保障運作的安全性與功能性。staking（質押）必須使用 FLOW，也就是說節點須將 FLOW 鎖倉作為抵押品才能參與網絡，若行為不當，其質押的代幣將面臨風險。不同類型的節點所需質押金額各異，其中執行節點（Execution Nodes）通常需質押更多代幣，因其承擔更關鍵的職責。此外，FLOW 亦用於支付交易手續費及部署智能合約，類似於多數區塊鏈上觸發操作所需的 gas（燃料）。除了實用功能與手續費外，FLOW 還賦予治理投票權；持有者所持並質押的代幣數量越多，其影響力也越大。截至 2023 年，Flow 已推出代幣經濟模型（tokenomics）升級，包括提升質押獎勵，以及為代幣持有者新增更多實用功能。
Flow 由 Dapper Labs 創建，該公司亦是 CryptoKitties 與 NBA Top Shot 的背後推手。此專案匯聚了分散式系統、密碼學與區塊鏈技術領域的專家，其核心領導團隊包括執行長 Roham Gharegozlou 與技術長 Dieter Shirley，兩人均以成功打造區塊鏈產品的豐富經驗聞名。Flow 獲得眾多知名投資人與合作夥伴支持，其中包括對在該平台開發感興趣的主流娛樂與體育品牌。自專案啟動以來，團隊規模大幅擴張，現已擁有數百位開發者與工程師，各自負責協議不同模組的開發工作；同時亦與多家大型科技公司及娛樂品牌建立多重策略合作關係，以拓展並強化整體生態系。
Flow 的架構將節點通常處理的任務拆分為專門化的角色。特別是，共識節點（Consensus Nodes）負責決定交易的排序，而執行節點（Execution Nodes）則負責實際處理交易。這類似於餐廳的工作流程：專職服務員負責接收顧客請求，而廚師則專注於烹飪餐點，而非讓每位員工都包辦所有工作。安全性與正確性則由「專用機密知識證明」（Specialized Proofs of Confidential Knowledge, SPoCKs）提供支援——這類似於可驗證的數位收據，能證明執行節點已正確完成其工作。倘若某個執行節點出錯或試圖作弊，問題便會被偵測出來，該節點亦將受到懲罰，並損失其質押代幣的一部分。Flow 也降低了參與門檻，因為共識節點無須執行交易或儲存完整的區塊鏈狀態，使其得以在一般消費級硬體上運行。截至 2023 年，Flow 已透過 Cadence 程式語言更新進一步提升技術，強化智慧合約能力，並增強跨鏈互操作性功能。
Flow 是一條區塊鏈，其核心設計理念在於：共識機制負責就交易順序達成共識，而計算則專注於執行這些交易。透過將這兩項職責分離，網路能比許多傳統區塊鏈更快速地將交易推進處理流程，同時仍保有安全性與去中心化特性。你可以想像這就像一家餐廳：一組團隊專門負責接單與排序，另一組則只專注於烹飪，讓整體營運更有效率。自 2020 年上線以來，Flow 已透過支援多個大型 NFT 專案、並處理數百萬筆交易，驗證了此模型的可行性。
Flow 的路線圖旨在讓區塊鏈技術更易於接觸與使用。短期目標包括提升網路效能、擴充開發者工具，以簡化在 Flow 上建構應用程式的流程。該路線圖亦著重主流採用，例如改善錢包介面、為新用戶提供更直觀的入門體驗等。長期而言，Flow 的目標是成為 NFT、遊戲及其他面向消費者的高效能、低交易成本應用之首選平台。近期的路線圖更新還包括：強化可擴展性解決方案、改善跨鏈橋接（cross-chain bridges）、以及推出全新開發者框架，以支援生態系的成長。
FLOW資源
要更深入地瞭解 FLOW，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於FLOW的其他問題
如果 FLOW 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 FLOW 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
FLOW 今日價格為 NT$ 0.993006。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
FLOW 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 FLOW 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 FLOW 的交易量為 --。
FLOW 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 FLOW 價格，請造訪 FLOW 價格頁面了解更多資訊。
FLOW 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,705.78
-1.12%
ETH
1,868.69
-0.61%
GOLD(XAUT)
4,368.68
+0.42%
USDC
1.00105
+0.02%
SOL
75.38
-0.35%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 FLOW/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 FLOW 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
FLOW 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 FLOW (FLOW) 的價格預測，了解更深入的分析。
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FLOWUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 FLOW。在 MEXC 上探索 FLOWUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$0.9926865 NT$0.9926865 NT$0.9926865 -2.63% 1.80M (USDT) 免責聲明
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