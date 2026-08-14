FLOW 今日價格

FLOW (FLOW) 今日實時價格為 NT$ 0.03108，過去 24 小時內變化了 2.53%。目前 FLOW 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03108 每 FLOW。

FLOW 目前市值在 NT$ 51.85M 排名第 #425，流通供應量為 1.67B FLOW。過去 24 小時內，FLOW 的交易價格在 NT$ 0.03082（低點）和 NT$ 0.03215（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,474.8934881555，而歷史最低價為 NT$ 0.7844039660936916675。

短期表現方面，FLOW 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +12.85%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.58K。

FLOW（FLOW）市場資訊

排名 No.425 市值 NT$ 51.85MNT$ 51.85M NT$ 51.85M 成交量（24H） NT$ 56.58KNT$ 56.58K NT$ 56.58K 完全稀釋市值 NT$ 51.85MNT$ 51.85M NT$ 51.85M 流通量 1.67B 1.67B 1.67B 最大供應量 ---- -- 總供應量 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 FLOW

FLOW 的目前市值為 NT$ 51.85M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.58K。FLOW 的流通量為 1.67B，總供應量是 1668166978.02274427，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 51.85M。