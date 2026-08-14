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FLOW 目前實時價格為 0.03108 TWD。FLOW 市值為 51,846,629.6769468919116 TWD。追蹤台灣的 FLOW 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！FLOW 目前實時價格為 0.03108 TWD。FLOW 市值為 51,846,629.6769468919116 TWD。追蹤台灣的 FLOW 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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FLOW實時價格 (FLOW)

1 FLOW 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.993006
NT$0.993006NT$0.993006
-2.53%1D
TWD
FLOW (FLOW) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:51:04 (UTC+8)

FLOW 今日價格

FLOW (FLOW) 今日實時價格為 NT$ 0.03108，過去 24 小時內變化了 2.53%。目前 FLOW 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03108 每 FLOW。

FLOW 目前市值在 NT$ 51.85M 排名第 #425，流通供應量為 1.67B FLOW。過去 24 小時內，FLOW 的交易價格在 NT$ 0.03082（低點）和 NT$ 0.03215（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,474.8934881555，而歷史最低價為 NT$ 0.7844039660936916675

短期表現方面，FLOW 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +12.85%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.58K

FLOW（FLOW）市場資訊

No.425

NT$ 51.85M
NT$ 51.85MNT$ 51.85M

NT$ 56.58K
NT$ 56.58KNT$ 56.58K

NT$ 51.85M
NT$ 51.85MNT$ 51.85M

1.67B
1.67B 1.67B

--
----

1,668,166,978.02274427
1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427

0.01%

FLOW

FLOW 的目前市值為 NT$ 51.85M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.58K。FLOW 的流通量為 1.67B，總供應量是 1668166978.02274427，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 51.85M

FLOW 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.03082
NT$ 0.03082NT$ 0.03082
24H最低價
NT$ 0.03215
NT$ 0.03215NT$ 0.03215
24H最高價

NT$ 0.03082
NT$ 0.03082NT$ 0.03082

NT$ 0.03215
NT$ 0.03215NT$ 0.03215

NT$ 1,474.8934881555
NT$ 1,474.8934881555NT$ 1,474.8934881555

NT$ 0.7844039660936916675
NT$ 0.7844039660936916675NT$ 0.7844039660936916675

-0.04%

-2.53%

+12.85%

+12.85%

FLOW（FLOW）價格歷史 TWD

跟蹤 FLOW 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0257752-2.53%
30天NT$ +0.00416+15.45%
60天NT$ +0.00142+4.78%
90天NT$ -0.00475-13.26%
FLOW 今日價格變化

今天，FLOW 記錄了 NT$ -0.0257752 (-2.53%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

FLOW 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00416 (+15.45%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

FLOW 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FLOW 的變化為 NT$ +0.00142 (+4.78%)，從而更廣泛地了解其表現。

FLOW 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00475 (-13.26%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 FLOW（FLOW）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 FLOW 價格歷史頁面

FLOW 分析

本分析利用人工智慧模型評估 FLOW 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

FLOW 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 FLOW 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

FLOW_USDT 在 4 小時周期內運行於 0.03276 價位。價格位於 S1 枢紐點 0.03202 上方，而中樞阻力位 0.03289 則構成近端結構邊界。短期均線組呈現買入信號排列，長期趨勢指標維持中性偏多狀態。多空雙方在樞紐區間內形成暫時平衡。 MACD 指標已完成金叉動作，快慢線差值開始擴張，動能分布呈現短期集中的特徵。RSI 讀數處於中性區域，KDJ 與 StochRSI 數值未出現極端背離現象。布林帶帶寬保持穩定，波動率並未發生顯著放大或收縮，快慢指標方向基本一致，市場缺乏單邊突破的持續推力。 上方 R1 阻力位 0.03375 與現價相距約 3%，該價位構成第一目標參考區。R2 阻力位 0.03462 則位於更遠端。下方 S1 支撐位 0.03202 與現價相距約 2%，S2 支撐位 0.03116 提供次級防守參考。價格目前在樞紐與 S1 之間窄幅震盪，關鍵價位間距均勻，交易區間邊界清晰可見。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 FLOW 的價格？

FLOW代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

網路採用度：dApps、NFT專案以及Flow區塊鏈上開發者活動的增長，會推動需求上升。

合作夥伴關係：與NBA（Top Shot）等大型品牌的合作，能提升曝光度並促進使用量。

代幣實用性：透過權益證明機制獲得的獎勵、交易手續費以及治理權，為持有者創造了持倉動機。

市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢及投資人信心，都會對FLOW的價格產生影響。

技術發展：協議升級、擴容能力的提升以及新功能的推出，都會對其價值產生影響。

競爭環境：相較其他智慧合約平台的表現，將影響FLOW的市場定位。

監管環境：加密貨幣相關法規與合規要求，會影響機構層面的採納程度。

為什麼人們想知道 FLOW 今天的價格？

人們希望了解 FLOW 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握、投資規劃，以及盈虧追蹤。FLOW 的價格波動為日內交易者與波段交易者創造了豐厚的機會。投資人會密切關注價格走勢，以評估其持有資產的當前價值，並據此做出買入或賣出的決策。價格的變動不僅反映了市場情緒，也彰顯了 Flow 區塊鏈生態系統的採用程度與發展趨勢。

FLOW 的價格預測

FLOW（FLOW）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FLOW 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
FLOW (FLOW) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，FLOW 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 FLOW 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 FLOW 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 FLOW 2026–2027 年價格的預測。

關於 FLOW

Flow (FLOW) 是一種設計快速、安全且對開發者友好的區塊鏈，專為支持下一代遊戲、應用程式和數位資產而建。由CryptoKitties的創建者Dapper Labs開發，Flow旨在成為新的、去中心化的、開放的互聯網的基礎。它採用獨特的多節點架構，允許在不分片的情況下實現可擴展性，維護一個平衡且高效的生態系統。Flow的原生代幣，FLOW，用於交易費用、抵押和參與平台的治理。該區塊鏈設計用於支持高吞吐量應用，典型的使用案例包括遊戲、數位收藏品和去中心化金融（DeFi）應用。

如何在台灣購買和投資 FLOW

準備好開始使用 FLOW 了嗎？在 MEXC 購買 FLOW 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 FLOW 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FLOW (FLOW) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，FLOW 將立即存入您的錢包。
FLOW (FLOW) 購買教程

FLOW 能做什麼？

擁有 FLOW 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 FLOW (FLOW) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是FLOW (FLOW)

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

白皮書

FLOW資源

要更深入地瞭解 FLOW，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方FLOW網站
區塊查詢

類別 :

AI Agent LaunchpadAI AgentsAlleged SEC Securities

人們還問：關於FLOW的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:51:04 (UTC+8)

FLOW（FLOW）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 FLOW 的更多資訊

FLOWUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 FLOW。在 MEXC 上探索 FLOWUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 FLOW (FLOW) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 FLOW 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
FLOW/USDT
NT$0.9926865
NT$0.9926865NT$0.9926865
-2.63%
1.80M (USDT)

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NT$0.17812125
NT$0.17812125NT$0.17812125

-5.55%

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Thinking Cat

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NT$0.456246
NT$0.456246NT$0.456246

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up

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NT$9.211185
NT$9.211185NT$9.211185

+23.94%

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DAPPOS

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NT$9.3846735
NT$9.3846735NT$9.3846735

+5.54%

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KiiChain

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NT$2.8739025NT$2.8739025

+373.42%

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NT$8.64567NT$8.64567

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NT$5.414886
NT$5.414886NT$5.414886

+38.54%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.839987
NT$28.839987NT$28.839987

+27.70%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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