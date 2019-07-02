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Chiliz 目前實時價格為 0.01217 TWD。CHZ 市值為 126,725,124.05873 TWD。追蹤台灣的 CHZ 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Chiliz 目前實時價格為 0.01217 TWD。CHZ 市值為 126,725,124.05873 TWD。追蹤台灣的 CHZ 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Chiliz 圖標

Chiliz實時價格 (CHZ)

1 CHZ 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.3890749
NT$0.3890749NT$0.3890749
-3.25%1D
TWD
Chiliz (CHZ) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:34:03 (UTC+8)

Chiliz 今日價格

Chiliz (CHZ) 今日實時價格為 NT$ 0.01217，過去 24 小時內變化了 3.25%。目前 CHZ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01217 每 CHZ。

Chiliz 目前市值在 NT$ 126.73M 排名第 #111，流通供應量為 10.41B CHZ。過去 24 小時內，CHZ 的交易價格在 NT$ 0.01213（低點）和 NT$ 0.01265（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 28.5004586273，而歷史最低價為 NT$ 0.127904454968753

短期表現方面，CHZ 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -5.37%。過去一天，總交易量達到 NT$ 131.78K

Chiliz（CHZ）市場資訊

No.111

NT$ 126.73M
NT$ 126.73MNT$ 126.73M

NT$ 131.78K
NT$ 131.78KNT$ 131.78K

NT$ 126.73M
NT$ 126.73MNT$ 126.73M

10.41B
10.41B 10.41B

--
----

10,412,910,769
10,412,910,769 10,412,910,769

0.01%

2019-07-02 00:00:00

ETH

Chiliz 的目前市值為 NT$ 126.73M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 131.78K。CHZ 的流通量為 10.41B，總供應量是 10412910769，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 126.73M

Chiliz 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01213
NT$ 0.01213NT$ 0.01213
24H最低價
NT$ 0.01265
NT$ 0.01265NT$ 0.01265
24H最高價

NT$ 0.01213
NT$ 0.01213NT$ 0.01213

NT$ 0.01265
NT$ 0.01265NT$ 0.01265

NT$ 28.5004586273
NT$ 28.5004586273NT$ 28.5004586273

NT$ 0.127904454968753
NT$ 0.127904454968753NT$ 0.127904454968753

-0.09%

-3.25%

-5.37%

-5.37%

Chiliz（CHZ）價格歷史 TWD

跟蹤 Chiliz 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0130697-3.25%
30天NT$ -0.00461-27.48%
60天NT$ -0.01364-52.85%
90天NT$ -0.03439-73.87%
Chiliz 今日價格變化

今天，CHZ 記錄了 NT$ -0.0130697 (-3.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Chiliz 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00461 (-27.48%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Chiliz 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CHZ 的變化為 NT$ -0.01364 (-52.85%)，從而更廣泛地了解其表現。

Chiliz 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.03439 (-73.87%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Chiliz（CHZ）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Chiliz 價格歷史頁面

Chiliz 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Chiliz 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Chiliz 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CHZ 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

CHZ_USDT在4小時周期運行於0.01244，位於中枢點0.01241上方3個最小變動價位。價格處於S1與R1構成的窄幅區間內，樞紐體系顯示多空平衡狀態。均線系統呈現多頭排列，7條MA與EMA均指向買入方向，指標一致性指向短期趨勢向上。 MACD錄得死叉信號，快慢線向下方發散，動能出現背離現象。RSI處於中性區域，未進入超買或超賣極端值。KDJ與StochRSI數值待定，波動率維持低位運行，BOLL帶寬收窄，市場處於低波動整理階段，動能分布分散且缺乏明確方向性驅動。 近端阻力位於R1價位0.01251，距離現價0.00007。近端支撐位於S1價位0.01229，距離現價0.00015。遠端參考位為R2價位0.01263與S2價位0.01219。當前價格緊貼樞中運行，上下方關鍵價位間距緊密，突破任一樞紐點將決定短期結構變化。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Chiliz 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響Chiliz（CHZ）價格的幾個關鍵因素如下：

1. 體育合作夥伴關係——新球隊的合作與球迷代幣的發行，將推動需求增長。
2. 平台採用度——Socios.com 上用戶參與度的提升，將影響其使用價值。
3. 市場情緒——整體加密貨幣市場的走勢，會對 CHZ 產生影響。
4. 代幣實用性——用於投票、獎勵及獨家內容的使用情況。
5. 競爭環境——其他體育類加密專案的發展動態。
6. 監管消息——體育博彩與加密貨幣相關的監管政策。
7. 重大體育賽事——如世界盃、奧運會等，將帶動市場關注度提升。
8. 交易所上架——新增交易對將提高 CHZ 的可及性。

---

希望這份翻譯符合您的需求！如果有任何進一步的調整或補充，請隨時告知。

為什麼人們想知道 Chiliz 今天的價格？

人們希望了解今日的Chiliz（CHZ）價格，主要有以下幾個關鍵原因：

交易決策——積極交易者需要即時價格，以便有效買入、賣出或持有CHZ頭寸。

投資組合追蹤——投資人會監控CHZ的價值，以評估其加密貨幣投資組合的表現，並計算整體盈虧。

市場時機判斷——掌握價格資訊有助於決定最佳的投資策略進場點或離場點。

體育參與——CHZ為各大體育隊伍提供粉絲代幣，因此粉絲會關注價格走勢，以參與球隊治理及獨家體驗。

新聞影響評估——與足球俱樂部的重大合作或平台更新，往往會對CHZ價格產生顯著影響。

DeFi機會——當前價格有助於評估涉及CHZ的收益農場、質押或流動性提供等選項。

風險管理——即時價格可協助進行適當的部位規模控制，並設置停損單。

FOMO／情緒影響——社群媒體上的熱議與社區討論，常促使大家關注並查詢當前的CHZ估值。

Chiliz 的價格預測

Chiliz（CHZ）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CHZ 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Chiliz (CHZ) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Chiliz 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Chiliz 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Chiliz 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CHZ 2026–2027 年價格的預測。

關於 Chiliz

Chiliz (CHZ) 是一種專為運動和娛樂實體代幣化而設計的數位貨幣。它運行在以太坊區塊鏈上，使用權威證明共識機制，並作為 Socios.com 平台的官方加密貨幣。CHZ 代幣主要用於購買粉絲代幣，這些代幣使擁有者在 Socios 網站上的投票權和獲得獨家獎勵和體驗的權利。通過代幣化運動隊伍和俱樂部，Chiliz 旨在彌補粉絲與他們最愛的運動隊伍之間的鴻溝，提高粉絲參與度並為隊伍增加營收機會。其供應模型涉及固定供應量為88億的代幣，並無計劃進一步發行。

如何在台灣購買和投資 Chiliz

準備好開始使用 Chiliz 了嗎？在 MEXC 購買 CHZ 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Chiliz 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Chiliz (CHZ) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Chiliz 將立即存入您的錢包。
Chiliz (CHZ) 購買教程

Chiliz 能做什麼？

擁有 Chiliz 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Chiliz (CHZ) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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什麼是Chiliz (CHZ)

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Chiliz資源

要更深入地瞭解 Chiliz，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Chiliz網站
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesBase EcosystemChiliz Ecosystem

人們還問：關於Chiliz的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:34:03 (UTC+8)

Chiliz（CHZ）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Chiliz 的更多資訊

CHZUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CHZ。在 MEXC 上探索 CHZUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Chiliz (CHZ) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Chiliz 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CHZ/USDT
NT$0.3890749
NT$0.3890749NT$0.3890749
-2.94%
10.79M (USDT)
CHZ/USDC
NT$0.3887552
NT$0.3887552NT$0.3887552
-3.03%
5.57M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9143852
NT$2.9143852NT$2.9143852

+379.78%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17653834
NT$0.17653834NT$0.17653834

-6.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.473156
NT$0.473156NT$0.473156

-23.31%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.980373
NT$8.980373NT$8.980373

+20.76%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4145256
NT$9.4145256NT$9.4145256

+5.81%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7329252
NT$8.7329252NT$8.7329252

+135.95%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374515762
NT$0.374515762NT$0.374515762

+79.43%

Heima

Heima

HEI

NT$5.3990936
NT$5.3990936NT$5.3990936

+38.05%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.4683259
NT$28.4683259NT$28.4683259

+25.98%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7379324
NT$3.7379324NT$3.7379324

+22.40%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

CHZ
CHZ
TWD
TWD

1 CHZ = 0.3890749 TWD