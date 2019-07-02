Chiliz 今日價格

Chiliz (CHZ) 今日實時價格為 NT$ 0.01217，過去 24 小時內變化了 3.25%。目前 CHZ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01217 每 CHZ。

Chiliz 目前市值在 NT$ 126.73M 排名第 #111，流通供應量為 10.41B CHZ。過去 24 小時內，CHZ 的交易價格在 NT$ 0.01213（低點）和 NT$ 0.01265（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 28.5004586273，而歷史最低價為 NT$ 0.127904454968753。

短期表現方面，CHZ 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -5.37%。過去一天，總交易量達到 NT$ 131.78K。

Chiliz（CHZ）市場資訊

排名 No.111 市值 NT$ 126.73MNT$ 126.73M NT$ 126.73M 成交量（24H） NT$ 131.78KNT$ 131.78K NT$ 131.78K 完全稀釋市值 NT$ 126.73MNT$ 126.73M NT$ 126.73M 流通量 10.41B 10.41B 10.41B 最大供應量 ---- -- 總供應量 10,412,910,769 10,412,910,769 10,412,910,769 市場佔有率 0.01% 發行日期 2019-07-02 00:00:00 所屬公鏈 ETH

Chiliz 的目前市值為 NT$ 126.73M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 131.78K。CHZ 的流通量為 10.41B，總供應量是 10412910769，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 126.73M。