Coinbase Man 今日價格

Coinbase Man (BRIAN) 今日實時價格為 NT$ 0.0001967，過去 24 小時內變化了 1.10%。目前 BRIAN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001967 每 BRIAN。

Coinbase Man 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- BRIAN。過去 24 小時內，BRIAN 的交易價格在 NT$ 0.0001864（低點）和 NT$ 0.0002088（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，BRIAN 在過去一小時內波動了 +0.20%，過去7 天內波動了 -22.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 113.63K。

Coinbase Man（BRIAN）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 113.63KNT$ 113.63K NT$ 113.63K 完全稀釋市值 NT$ 196.70KNT$ 196.70K NT$ 196.70K 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BASE

Coinbase Man 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 113.63K。BRIAN 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 196.70K。