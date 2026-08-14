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Coinbase Man 目前實時價格為 0.0001967 TWD。BRIAN 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 BRIAN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Coinbase Man 目前實時價格為 0.0001967 TWD。BRIAN 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 BRIAN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Coinbase Man 圖標

Coinbase Man實時價格 (BRIAN)

1 BRIAN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.006288499
NT$0.006288499NT$0.006288499
-1.10%1D
TWD
Coinbase Man (BRIAN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:29:33 (UTC+8)

Coinbase Man 今日價格

Coinbase Man (BRIAN) 今日實時價格為 NT$ 0.0001967，過去 24 小時內變化了 1.10%。目前 BRIAN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001967 每 BRIAN。

Coinbase Man 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- BRIAN。過去 24 小時內，BRIAN 的交易價格在 NT$ 0.0001864（低點）和 NT$ 0.0002088（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，BRIAN 在過去一小時內波動了 +0.20%，過去7 天內波動了 -22.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 113.63K

Coinbase Man（BRIAN）市場資訊

--
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NT$ 113.63K
NT$ 113.63KNT$ 113.63K

NT$ 196.70K
NT$ 196.70KNT$ 196.70K

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Coinbase Man 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 113.63K。BRIAN 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 196.70K

Coinbase Man 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0001864
NT$ 0.0001864NT$ 0.0001864
24H最低價
NT$ 0.0002088
NT$ 0.0002088NT$ 0.0002088
24H最高價

NT$ 0.0001864
NT$ 0.0001864NT$ 0.0001864

NT$ 0.0002088
NT$ 0.0002088NT$ 0.0002088

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+0.20%

-1.09%

-22.90%

-22.90%

Coinbase Man（BRIAN）價格歷史 TWD

跟蹤 Coinbase Man 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.000069943-1.09%
30天NT$ -0.0048033-96.07%
60天NT$ -0.0048033-96.07%
90天NT$ -0.0048033-96.07%
Coinbase Man 今日價格變化

今天，BRIAN 記錄了 NT$ -0.000069943 (-1.09%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Coinbase Man 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0048033 (-96.07%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Coinbase Man 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BRIAN 的變化為 NT$ -0.0048033 (-96.07%)，從而更廣泛地了解其表現。

Coinbase Man 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0048033 (-96.07%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Coinbase Man（BRIAN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Coinbase Man 價格歷史頁面

Coinbase Man 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Coinbase Man 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Coinbase Man 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BRIAN 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

BRIAN_USDT在4小時周期運行於1.99E-4價位。價格位於中樞1.917E-4上方，突破R1阻力位1.961E-4。目前處於R1與R2之間的高位區間。均線系統MA與EMA呈現多頭排列，短週期買盤佔優勢。樞紐體系顯示價格已脫離中軸引力，結構偏向右側延伸。 MACD指標形成死叉，快慢線在高位回落。動能出現頂背離跡象，上漲速率減緩。RSI處於中性區域，多空力量暫時平衡。KDJ與StochRSI數值未提供具體讀數，結合布林帶狀態不明，波動率變化缺乏明確信號指引。短期動能由強轉弱，買盤集中度下降。 近端支撐位於R1價位1.961E-4，距離現價約1.5%。下方關鍵防守位為中樞1.917E-4，距離現價約3.7%。上行最近阻力為R2價位2.022E-4，距離現價約1.6%。更遠參考位S1為1.856E-4，S2為1.812E-4。價格若跌破R1將回測中樞的有效性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Coinbase Man 的價格預測

Coinbase Man（BRIAN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BRIAN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Coinbase Man (BRIAN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Coinbase Man 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Coinbase Man 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Coinbase Man 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BRIAN 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Coinbase Man

準備好開始使用 Coinbase Man 了嗎？在 MEXC 購買 BRIAN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Coinbase Man 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Coinbase Man (BRIAN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Coinbase Man 將立即存入您的錢包。
Coinbase Man (BRIAN) 購買教程

Coinbase Man 能做什麼？

擁有 Coinbase Man 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Coinbase Man (BRIAN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Coinbase Man (BRIAN)

BRIAN 是一種迷因幣。

Coinbase Man資源

要更深入地瞭解 Coinbase Man，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase MemeBase Native

人們還問：關於Coinbase Man的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:29:33 (UTC+8)

Coinbase Man（BRIAN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Coinbase Man 的更多資訊

BRIANUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BRIAN。在 MEXC 上探索 BRIANUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Coinbase Man (BRIAN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Coinbase Man 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BRIAN/USD1
NT$0.006291696
NT$0.006291696NT$0.006291696
+0.05%
280.34M (USDT)
BRIAN/USDT
NT$0.006288499
NT$0.006288499NT$0.006288499
-0.89%
573.04M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.9057533
NT$2.9057533NT$2.9057533

+378.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.175835
NT$0.175835NT$0.175835

-6.82%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4741151
NT$0.4741151NT$0.4741151

-23.16%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.986767
NT$8.986767NT$8.986767

+20.85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2834486
NT$9.2834486NT$9.2834486

+4.34%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.8400247
NT$8.8400247NT$8.8400247

+138.84%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.371149321
NT$0.371149321NT$0.371149321

+77.81%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.3347345
NT$30.3347345NT$30.3347345

+34.24%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0042641
NT$5.0042641NT$5.0042641

+27.95%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7014866
NT$3.7014866NT$3.7014866

+21.21%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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BRIAN
TWD
TWD

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