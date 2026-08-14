8lends 今日價格

8lends (8LNDS) 今日實時價格為 $ 0.01784435，過去 24 小時內變化了 0.29%。目前 8LNDS 兌 USD 的匯率為 $ 0.01784435 每 8LNDS。

8lends 目前市值在 $ 824,586 排名第 #-，流通供應量為 46.25M 8LNDS。過去 24 小時內，8LNDS 的交易價格在 $ 0.01771667（低點）和 $ 0.01801947（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01808141，而歷史最低價為 $ 0.01666681。

短期表現方面，8LNDS 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 +1.35%。過去一天，總交易量達到 $ 5.91K。

8lends（8LNDS）市場資訊

市值 $ 824.59K$ 824.59K $ 824.59K 成交量（24H） $ 5.91K$ 5.91K $ 5.91K 完全稀釋市值 $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M 流通量 46.25M 46.25M 46.25M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

8lends 的目前市值為 $ 824.59K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.91K。8LNDS 的流通量為 46.25M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.78M。