19 今日價格

19 (19) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 20.47%。目前 19 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 19。

19 目前市值在 $ 36,760 排名第 #-，流通供應量為 999.44M 19。過去 24 小時內，19 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，19 在過去一小時內波動了 -0.28%，過去7 天內波動了 +46.55%。過去一天，總交易量達到 --。

19（19）市場資訊

市值 $ 36.76K$ 36.76K $ 36.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 36.76K$ 36.76K $ 36.76K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 總供應量 999,437,525.475648 999,437,525.475648 999,437,525.475648

19 的目前市值為 $ 36.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。19 的流通量為 999.44M，總供應量是 999437525.475648，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.76K。