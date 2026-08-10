Giá PONSTAR hôm nay

Giá PONSTAR (PONSTAR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 20.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PONSTAR sang USD là $ 0 mỗi PONSTAR.

PONSTAR hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 20,170, với nguồn cung lưu hành 842.58M PONSTAR. Trong vòng 24 giờ qua, PONSTAR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PONSTAR biến động +2.84% trong giờ qua và -27.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường PONSTAR (PONSTAR)

Vốn hóa thị trường $ 20.17K$ 20.17K $ 20.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.17K$ 20.17K $ 20.17K Nguồn cung lưu thông 842.58M 842.58M 842.58M Tổng cung 842,583,409.7559725 842,583,409.7559725 842,583,409.7559725

Vốn hoá thị trường hiện tại của PONSTAR là $ 20.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PONSTAR là 842.58M, với tổng nguồn cung là 842583409.7559725. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.17K.