OraiDEX là gì?

OraiDEX là một nền tảng được thiết kế để cân bằng lạm phát từ các phần thưởng và chi tiêu từ phí tiện ích thông qua token quản trị và tiện ích ORAIX. Một phần của phí tiện ích sẽ bị đốt cháy, với các chi tiết cụ thể do bỏ phiếu quản trị quyết định.

Giá giao dịch thực tế của OraiDEX hôm nay là bao nhiêu?

Giá giao dịch hiện tại của OraiDEX đang ở mức ₫, được cập nhật theo thời gian thực. Mức giá này phản ánh dữ liệu tổng hợp từ nhiều thị trường khác nhau, đảm bảo thể hiện chính xác tình hình cung cầu toàn cầu.

Có bao nhiêu hoạt động giao dịch diễn ra cho ORAIX?

ORAIX đã ghi nhận khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--. Chỉ số này rất quan trọng để đánh giá điều kiện thanh khoản—khối lượng giao dịch cao hơn thường cho thấy thị trường sôi động hơn và việc khớp lệnh diễn ra suôn sẻ hơn.

Diễn biến giá của OraiDEX hôm nay như thế nào?

Trong 24 giờ qua, OraiDEX đã có biến động giá là -42.84%. Xu hướng tích cực cho thấy nhu cầu mua mạnh hơn, trong khi xu hướng tiêu cực có thể phản ánh áp lực bán ngắn hạn hoặc suy thoái chung của thị trường.

Giá giao dịch của OraiDEX dao động trong khoảng nào hôm nay?

Trong vòng một ngày qua, OraiDEX đã dao động giữa ₫ và ₫, giúp các nhà giao dịch nắm bắt được mức độ biến động trong ngày cũng như các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng.