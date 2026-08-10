Giá HatcherLabs hôm nay

Giá HatcherLabs (HATCHER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 13.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HATCHER sang USD là $ 0 mỗi HATCHER.

HatcherLabs hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,531, với nguồn cung lưu hành 847.34M HATCHER. Trong vòng 24 giờ qua, HATCHER được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HATCHER biến động -0.05% trong giờ qua và -45.49% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường HatcherLabs (HATCHER)

Vốn hóa thị trường $ 22.53K$ 22.53K $ 22.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25.52K$ 25.52K $ 25.52K Nguồn cung lưu thông 847.34M 847.34M 847.34M Tổng cung 959,707,878.277932 959,707,878.277932 959,707,878.277932

Vốn hoá thị trường hiện tại của HatcherLabs là $ 22.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HATCHER là 847.34M, với tổng nguồn cung là 959707878.277932. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.52K.