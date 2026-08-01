Giá CHONKY hôm nay

Giá CHONKY (CHONKY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.55% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHONKY sang USD là $ 0 mỗi CHONKY.

CHONKY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 291,361, với nguồn cung lưu hành 1000.00M CHONKY. Trong vòng 24 giờ qua, CHONKY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00217993, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHONKY biến động -0.04% trong giờ qua và +4.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 156.72.

Thông tin thị trường CHONKY (CHONKY)

Vốn hóa thị trường $ 291.36K$ 291.36K $ 291.36K Khối lượng (24H) $ 156.72$ 156.72 $ 156.72 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 291.36K$ 291.36K $ 291.36K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373

Vốn hoá thị trường hiện tại của CHONKY là $ 291.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 156.72. Nguồn cung lưu hành của CHONKY là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999250.8068373. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 291.36K.