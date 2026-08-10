Giá Tokamak Network hôm nay

Giá Tokamak Network (TON) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.310223, biến động 4.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TON sang USD là $ 0.310223 mỗi TON.

Tokamak Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 20,015,089, với nguồn cung lưu hành 64.52M TON. Trong vòng 24 giờ qua, TON được giao dịch trong khoảng từ $ 0.306776 (thấp) đến $ 0.324738 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 30.51, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.306776.

Về hiệu suất ngắn hạn, TON biến động +0.05% trong giờ qua và -3.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 381.41K.

Thông tin thị trường Tokamak Network (TON)

Vốn hóa thị trường $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Khối lượng (24H) $ 381.41K$ 381.41K $ 381.41K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 32.87M$ 32.87M $ 32.87M Nguồn cung lưu thông 64.52M 64.52M 64.52M Tổng cung 105,960,294.185132 105,960,294.185132 105,960,294.185132

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tokamak Network là $ 20.02M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 381.41K. Nguồn cung lưu hành của TON là 64.52M, với tổng nguồn cung là 105960294.185132. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 32.87M.