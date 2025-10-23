Thông tin giá theo USD của Flayer (FLAY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.02151862 $ 0.02151862 $ 0.02151862 Thấp nhất 24H $ 0.02291398 $ 0.02291398 $ 0.02291398 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.02151862$ 0.02151862 $ 0.02151862 Cao nhất 24H $ 0.02291398$ 0.02291398 $ 0.02291398 ATH $ 0.257272$ 0.257272 $ 0.257272 Giá thấp nhất $ 0.01259989$ 0.01259989 $ 0.01259989 Biến động giá (1 giờ) +0.26% Biến động giá (1D) +5.03% Biến động giá (7 ngày) -6.95% Biến động giá (7 ngày) -6.95%

Giá thời gian thực của Flayer (FLAY) là $0.02269001. Trong 24 giờ qua, FLAY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02151862 và cao nhất là $ 0.02291398, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FLAY là $ 0.257272, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01259989.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLAY đã biến động +0.26% trong 1 giờ qua, +5.03% trong 24 giờ và -6.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Flayer (FLAY)

Vốn hóa thị trường $ 13.61M$ 13.61M $ 13.61M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.69M$ 22.69M $ 22.69M Nguồn cung lưu thông 600.00M 600.00M 600.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Flayer là $ 13.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FLAY là 600.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.69M.