Danh mục này theo dõi các token được phân bổ ban đầu thông qua nền tảng Binance Launchpool. Người dùng nhận được những tài sản kỹ thuật số mới này bằng cách stake tiền mã hoá hiện có, chẳng hạn như BNB hoặc stablecoin, vào các pool thanh khoản được chỉ định. Việc theo dõi những token này giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu suất thị trường và thanh khoản của các dự án được ươm tạo bởi hệ sinh thái Binance.
Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Binance Launchpool, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.