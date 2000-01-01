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Top token Binance Launchpool theo vốn hoá thị trường

Danh mục này theo dõi các token được phân bổ ban đầu thông qua nền tảng Binance Launchpool. Người dùng nhận được những tài sản kỹ thuật số mới này bằng cách stake tiền mã hoá hiện có, chẳng hạn như BNB hoặc stablecoin, vào các pool thanh khoản được chỉ định. Việc theo dõi những token này giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu suất thị trường và thanh khoản của các dự án được ươm tạo bởi hệ sinh thái Binance.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
$ 0.6896
+0.36%
+0.17%
-0.86%
$ 2.78B
$ 1.12M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08662
+0.57%
-3.34%
-5.41%
$ 807.53M
$ 3.71M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3225
+0.15%
+2.23%
+15.27%
$ 581.90M
$ 124.53K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3882
+1.77%
+2.41%
-2.22%
$ 344.60M
$ 2.09M
5
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02608
+1.74%
+6.81%
+17.99%
$ 58.22M
$ 3.01M
6
Venus
Venus
XVS
$ 2.7892
+0.08%
+1.54%
+0.71%
$ 45.63M
$ 20.86K
7
IO
IO
IO
$ 0.12667
+0.18%
+6.12%
-0.70%
$ 44.43M
$ 2.89M
8
$ 0.006034
+0.05%
+2.04%
+5.25%
$ 38.74M
$ 10.46M
9
RedStone
RedStone
RED
$ 0.08831
+0.59%
+0.02%
+1.20%
$ 37.01M
$ 646.79K
10
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003658
+0.60%
+1.89%
+5.47%
$ 36.42M
$ 226.63M
11
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005448
+0.33%
+8.39%
+8.66%
$ 34.89M
$ 109.52M
12
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02184
+0.14%
0.00%
-1.97%
$ 28.56M
$ 3.23M
13
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05883
+0.44%
-0.37%
+3.20%
$ 27.95M
$ 1.02M
14
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.003097
+0.68%
+11.34%
+18.27%
$ 26.46M
$ 30.11M
15
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3175
+0.31%
+1.37%
+4.66%
$ 22.37M
$ 199.68K
16
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04229
+1.01%
+26.87%
+22.67%
$ 20.11M
$ 25.16M
17
DODO
DODO
DODO
$ 0.01989
-0.85%
-10.51%
+7.27%
$ 19.92M
$ 8.45M
18
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02097
+1.65%
+0.97%
+7.12%
$ 19.17M
$ 3.20M
19
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11642
+0.50%
+1.65%
+18.75%
$ 18.76M
$ 485.79K
20
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004703
-0.19%
+0.70%
+14.08%
$ 15.95M
$ 14.92M
21
Heima
Heima
HEI
$ 0.15155
-1.21%
-16.14%
+77.93%
$ 14.99M
$ 2.48M
22
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03669
+0.49%
+1.35%
+2.66%
$ 14.69M
$ 1.94M
23
Xai
Xai
XAI
$ 0.006903
+0.81%
-4.73%
+14.21%
$ 14.41M
$ 14.48M
24
OG
OG
OG
$ 2.699
0.00%
+0.22%
+7.03%
$ 12.69M
$ 46.76K
25
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4797
+0.17%
-6.21%
-6.01%
$ 12.65M
$ 35.69K
26
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12035
+0.11%
-1.18%
+4.63%
$ 12.04M
$ 616.99K
27
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.11792
-3.05%
-15.26%
+79.81%
$ 11.98M
$ 2.62M
28
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0016192
+0.48%
-3.15%
-0.10%
$ 11.00M
$ 36.96M
29
INIT
INIT
INIT
$ 0.05396
+0.33%
+0.93%
+7.78%
$ 10.69M
$ 1.07M
30
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001358
+0.07%
+6.16%
+6.00%
$ 9.80M
$ 51.70M
31
Bella
Bella
BEL
$ 0.11311
+0.44%
+4.28%
+16.24%
$ 9.05M
$ 651.02K
32
Maverick Protocol
Maverick Protocol
MAV
$ 0.009202
+0.90%
+2.66%
+12.85%
$ 8.54M
$ 6.85M
33
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.5237
+0.40%
-0.17%
+4.01%
$ 8.44M
$ 119.56K
34
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0.009814
-1.29%
-7.10%
-11.83%
$ 8.32M
$ 8.46M
35
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4912
+0.18%
-0.55%
+1.77%
$ 7.88M
$ 112.65K
36
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003257
+0.15%
+6.61%
+16.76%
$ 7.77M
$ 23.53M
37
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8843
+0.21%
+0.57%
+3.39%
$ 7.67M
$ 58.55K
38
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01473
+1.78%
-13.05%
+11.23%
$ 6.01M
$ 16.27M
39
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3684
+0.03%
-0.46%
+1.67%
$ 5.02M
$ 141.11K
40
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3179
-0.31%
-0.97%
+2.45%
$ 4.96M
$ 178.17K
41
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02186
0.00%
+8.44%
+14.16%
$ 4.20M
$ 3.10M
42
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005466
+0.29%
+0.07%
-3.01%
$ 2.02M
$ 1.13B
43
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02066
+0.10%
-1.99%
-7.64%
$ 1.99M
$ 2.58M
44
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.002165
+5.02%
+15.87%
+14.12%
$ 1.63M
$ 29.57M
45
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.00893
0.00%
+1.19%
+2.40%
$ 1.35M
$ 110.29K
46
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00042868
-0.02%
+0.05%
-13.88%
$ 615.96K
$ 34.00K
47
Automata
Automata
ATA
$ 0.00055435
-1.44%
+0.03%
+4.73%
$ 554.35K
$ 65.74K
48
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00046567
-4.42%
-0.03%
-1.58%
$ 459.63K
$ 1.25K
49
Unifi Protocol DAO
Unifi Protocol DAO
UNFI
$ 0.03461363
-0.01%
-0.00%
+9.88%
$ 346.14K
$ 4.01K
50
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0006024
-0.17%
-5.22%
-14.27%
$ 329.75K
$ 97.96M

Câu hỏi thường gặp

Danh mục tiền mã hoá Binance Launchpool là gì?
Danh mục Binance Launchpool theo dõi các tài sản kỹ thuật số ban đầu được phân bổ cho người dùng thông qua nền tảng sàn giao dịch Binance như phần thưởng cho việc staking các loại tiền mã hoá cụ thể khác.
Người dùng nhận token mới được ra mắt thông qua Binance Launchpool như thế nào?
Người dùng nhận token mới bằng cách tạm thời khoá (stake) tài sản hiện có, thường là BNB hoặc stablecoin như FDUSD, vào các pool thanh khoản được chỉ định trên nền tảng Binance trong một khoảng thời gian farming cụ thể.
Tại sao token Binance Launchpool thường có khối lượng giao dịch cao sau khi niêm yết?
Token Binance Launchpool có khối lượng giao dịch cao vì chúng được niêm yết ngay lập tức trên sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, ngay lập tức mang lại khả năng tiếp cận thanh khoản toàn cầu khổng lồ và hàng triệu nhà giao dịch tích cực.
Các dự án Binance Launchpool có trải qua kiểm toán bảo mật trước khi cung cấp cho người dùng không?
Có, các dự án được giới thiệu trên Binance Launchpool thường trải qua kiểm toán bảo mật kỹ thuật nghiêm ngặt và quy trình thẩm định cơ bản kỹ lưỡng từ sàn giao dịch trước khi được ra mắt cho nhà đầu tư cá nhân.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Binance Launchpool, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.