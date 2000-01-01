Top token Binance Launchpool theo vốn hoá thị trường

Danh mục này theo dõi các token được phân bổ ban đầu thông qua nền tảng Binance Launchpool. Người dùng nhận được những tài sản kỹ thuật số mới này bằng cách stake tiền mã hoá hiện có, chẳng hạn như BNB hoặc stablecoin, vào các pool thanh khoản được chỉ định. Việc theo dõi những token này giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu suất thị trường và thanh khoản của các dự án được ươm tạo bởi hệ sinh thái Binance.