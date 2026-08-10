Giá Stella hôm nay

Giá Stella (ALPHA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ALPHA sang USD là $ 0 mỗi ALPHA.

Stella hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 464,362, với nguồn cung lưu hành 987.00M ALPHA. Trong vòng 24 giờ qua, ALPHA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.93, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALPHA biến động +0.01% trong giờ qua và -6.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 381.04.

Thông tin thị trường Stella (ALPHA)

Vốn hóa thị trường $ 464.36K$ 464.36K $ 464.36K Khối lượng (24H) $ 381.04$ 381.04 $ 381.04 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 470.48K$ 470.48K $ 470.48K Nguồn cung lưu thông 987.00M 987.00M 987.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stella là $ 464.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 381.04. Nguồn cung lưu hành của ALPHA là 987.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 470.48K.