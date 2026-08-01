Giá BFIC Coin hôm nay

Giá BFIC Coin (BFIC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.23984, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BFIC sang USD là $ 0.23984 mỗi BFIC.

BFIC Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 453,262, với nguồn cung lưu hành 1.89M BFIC. Trong vòng 24 giờ qua, BFIC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.239824 (thấp) đến $ 0.239856 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 50.26, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.120209.

Về hiệu suất ngắn hạn, BFIC biến động -0.00% trong giờ qua và +19.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 23.56.

Thông tin thị trường BFIC Coin (BFIC)

Vốn hóa thị trường $ 453.26K$ 453.26K $ 453.26K Khối lượng (24H) $ 23.56$ 23.56 $ 23.56 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Nguồn cung lưu thông 1.89M 1.89M 1.89M Tổng cung 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BFIC Coin là $ 453.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 23.56. Nguồn cung lưu hành của BFIC là 1.89M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.04M.