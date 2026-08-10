Giá Athledium hôm nay

Giá Athledium (AEM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01448105, biến động 0.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AEM sang USD là $ 0.01448105 mỗi AEM.

Athledium hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 43,445, với nguồn cung lưu hành 3.00M AEM. Trong vòng 24 giờ qua, AEM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01437959 (thấp) đến $ 0.01449188 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01469262, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01299746.

Về hiệu suất ngắn hạn, AEM biến động +0.00% trong giờ qua và +5.87% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.16M.

Thông tin thị trường Athledium (AEM)

Vốn hóa thị trường $ 43.45K$ 43.45K $ 43.45K Khối lượng (24H) $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.48M$ 14.48M $ 14.48M Nguồn cung lưu thông 3.00M 3.00M 3.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Athledium là $ 43.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.16M. Nguồn cung lưu hành của AEM là 3.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.48M.