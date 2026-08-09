Giá 4663 hôm nay

Giá 4663 (4663) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 11.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 4663 sang USD là $ 0 mỗi 4663.

4663 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 172,285, với nguồn cung lưu hành 1.00B 4663. Trong vòng 24 giờ qua, 4663 được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00789165, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 4663 biến động +0.34% trong giờ qua và +51.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.40K.

Thông tin thị trường 4663 (4663)

Vốn hóa thị trường $ 172.29K$ 172.29K $ 172.29K Khối lượng (24H) $ 7.40K$ 7.40K $ 7.40K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 172.29K$ 172.29K $ 172.29K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của 4663 là $ 172.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.40K. Nguồn cung lưu hành của 4663 là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 172.29K.