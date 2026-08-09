Giá 1000PEPPER hôm nay

Giá 1000PEPPER (1000PEPPER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 1000PEPPER sang USD là $ 0 mỗi 1000PEPPER.

1000PEPPER hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,030,840, với nguồn cung lưu hành 8.75T 1000PEPPER. Trong vòng 24 giờ qua, 1000PEPPER được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 1000PEPPER biến động +0.69% trong giờ qua và -0.49% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường 1000PEPPER (1000PEPPER)

Vốn hóa thị trường $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Nguồn cung lưu thông 8.75T 8.75T 8.75T Tổng cung 8,745,680,309,696.633 8,745,680,309,696.633 8,745,680,309,696.633

Vốn hoá thị trường hiện tại của 1000PEPPER là $ 4.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 1000PEPPER là 8.75T, với tổng nguồn cung là 8745680309696.633. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.03M.