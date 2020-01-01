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Top token Hệ sinh thái Chiliz theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Chiliz. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.0131
+0.15%
-1.50%
+3.06%
$ 136.72M
$ 4.54M
2
OG
OG
OG
$ 2.699
0.00%
+0.22%
+7.03%
$ 12.69M
$ 46.76K
3
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4926
+0.17%
-6.21%
-6.01%
$ 12.65M
$ 35.69K
4
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.5232
+0.40%
-0.17%
+4.01%
$ 8.44M
$ 119.56K
5
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.976085
-0.03%
+0.01%
+6.11%
$ 7.98M
$ 2.94M
6
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8859
+0.21%
+0.57%
+3.39%
$ 7.67M
$ 58.55K
7
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2694
+0.07%
-0.26%
+1.81%
$ 6.85M
$ 215.74K
8
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3686
+0.03%
-0.46%
+1.67%
$ 5.02M
$ 141.11K
9
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3186
-0.31%
-0.97%
+2.45%
$ 4.96M
$ 178.17K
10
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.61359E-7
+0.42%
+1.60%
+0.49%
$ 4.03M
--
11
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2749
+0.15%
-0.76%
+3.53%
$ 3.76M
$ 195.60K
12
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1664
-0.06%
-0.12%
-0.66%
$ 3.74M
$ 325.93K
13
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01751
-0.11%
-13.46%
+3.86%
$ 2.83M
$ 3.16M
14
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2135
-0.09%
-0.37%
+1.47%
$ 2.65M
$ 265.21K
15
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.216049
-0.07%
+0.00%
-1.18%
$ 1.83M
$ 335.73K
16
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.08228
+0.04%
+0.69%
-3.70%
$ 1.53M
$ 706.43K
17
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.110289
-0.12%
-0.03%
+4.50%
$ 1.45M
$ 55.41K
18
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.217
+0.28%
-0.32%
-13.49%
$ 1.26M
$ 251.33K
19
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.184139
+0.02%
-0.01%
-9.45%
$ 1.14M
$ 65.31K
20
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08313
+0.17%
-0.50%
+2.10%
$ 1.08M
$ 708.61K
21
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.061443
0.00%
-0.01%
-2.96%
$ 813.17K
$ 33.37K
22
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.09981
-0.21%
-0.01%
-0.48%
$ 801.47K
$ 18.32K
23
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.147401
-0.01%
+0.00%
-7.31%
$ 697.18K
$ 129.05K
24
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.240379
0.00%
-0.08%
-7.87%
$ 568.69K
$ 400.50K
25
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.129536
+0.02%
-0.05%
-8.65%
$ 470.21K
$ 145.33K
26
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00134055
+0.01%
-0.01%
-3.26%
$ 417.93K
$ 190.66
27
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.053263
0.00%
-0.00%
+0.51%
$ 412.78K
$ 10.93K
28
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05352
-0.30%
-0.28%
-0.17%
$ 410.74K
$ 1.03M
29
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06339
+0.79%
-0.05%
+1.15%
$ 407.30K
$ 856.25K
30
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.154084
0.00%
0.00%
-14.69%
$ 385.20K
$ 54.65K
31
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.02087
-0.05%
+0.24%
+6.70%
$ 376.13K
$ 2.54M
32
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.053873
-0.01%
+0.01%
+2.46%
$ 369.01K
$ 6.53K
33
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1092
0.00%
+0.27%
+0.46%
$ 313.84K
$ 498.38K
34
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.101684
-0.01%
+0.00%
+0.92%
$ 281.68K
$ 19.02K
35
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001647
-0.06%
-0.42%
-6.62%
$ 266.98K
$ 13.91M
36
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.087148
-0.03%
-0.05%
-4.82%
$ 209.15K
$ 82.84
37
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.074041
-0.13%
-0.01%
+17.16%
$ 179.30K
$ 150.46
38
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.02004
+0.35%
-0.55%
+2.77%
$ 140.33K
$ 2.82M
39
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.054556
-3.40%
-0.00%
+10.22%
$ 125.47K
$ 1.22K
40
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.02428379
0.00%
-0.00%
-11.45%
$ 123.97K
$ 729.84
41
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.0182586
0.00%
-0.00%
-11.17%
$ 123.75K
$ 250.83
42
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.018316
0.00%
+0.00%
+4.54%
$ 114.32K
$ 247.94
43
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
$ 0.02508769
-0.14%
-0.00%
+2.85%
$ 104.03K
$ 171.36
44
Tigres Fan Token
Tigres Fan Token
TIGRES
$ 0.01833205
-0.16%
-0.03%
+10.53%
$ 88.24K
$ 5.31
45
Alliance Fan Token
Alliance Fan Token
ALL
$ 0.02382249
-0.13%
-0.02%
+24.31%
$ 73.28K
$ 152.45
46
Legia Warsaw Fan Token
Legia Warsaw Fan Token
LEG
$ 0.04416268
+0.19%
-0.02%
+3.47%
$ 67.20K
$ 1.15
47
Team Heretics Fan Token
Team Heretics Fan Token
TH
$ 0.02506112
-0.17%
-0.02%
-0.08%
$ 66.23K
$ 114.26
48
SC Internacional Fan Token
SC Internacional Fan Token
SACI
$ 0.01881111
-0.15%
-0.04%
-11.14%
$ 63.79K
$ 16.94
49
Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas
DOJO
$ 0.075043
+0.07%
-0.02%
+4.47%
$ 52.44K
$ 64.44
50
Young Boys Fan Token
Young Boys Fan Token
YBO
$ 0.03113706
0.00%
-0.01%
+4.12%
$ 37.86K
$ 31.14

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Chiliz là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Chiliz đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 56 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $236.99M.
Token Hệ sinh thái Chiliz nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Chiliz được theo dõi trên MEXC, PEPPER đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 1.75% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Chiliz trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 56 token Hệ sinh thái Chiliz, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Chiliz phổ biến bao gồm CHZ, OG, ATM. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Chiliz là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Chiliz là khoảng $236.99M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Chiliz, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.