Сьогоднішня ціна Viper (VIPER)

Поточна ціна Viper (VIPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.19K USD. Ціна VIPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Viper:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.27 USD

- зміна ціни Viper протягом дня — -8.46%

- циркуляційна пропозиція – 499.70M USD

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