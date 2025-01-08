Ціна Viper (VIPER)
Поточна ціна Viper (VIPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.19K USD. Ціна VIPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Viper:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.27 USD
- зміна ціни Viper протягом дня — -8.46%
- циркуляційна пропозиція – 499.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Viper до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Viper до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Viper до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Viper до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.46%
|30 днів
|$ 0
|-40.39%
|60 днів
|$ 0
|-47.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Viper: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-8.46%
-22.81%
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