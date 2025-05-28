Ціна Verida Token (VDA)
Поточна ціна Verida Token (VDA) сьогодні становить 0,00382637 USD з ринковою капіталізацією $ 1,11M USD. Ціна VDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Verida Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Verida Token протягом дня — -6,84%
- циркуляційна пропозиція – 289,20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Verida Token до USD становила $ -0,000281184877497705.
За останні 30 днів зміна ціни Verida Token до USD становила $ -0,0012908825.
За останні 60 днів зміна ціни Verida Token до USD становила $ +0,0002244571.
За останні 90 днів зміна ціни Verida Token до USD становила $ -0,003600482526000733.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000281184877497705
|-6,84%
|30 днів
|$ -0,0012908825
|-33,73%
|60 днів
|$ +0,0002244571
|+5,87%
|90 днів
|$ -0,003600482526000733
|-48,47%
Останній аналіз цін Verida Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,24%
-6,84%
-27,95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.
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