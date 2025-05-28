Сьогоднішня ціна Verida Token (VDA)

Поточна ціна Verida Token (VDA) сьогодні становить 0,00382637 USD з ринковою капіталізацією $ 1,11M USD. Ціна VDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Verida Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Verida Token протягом дня — -6,84%

- циркуляційна пропозиція – 289,20M USD

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