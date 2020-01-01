Токеноміка Verida Token (VDA) Дізнайтеся ключову інформацію про Verida Token (VDA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Verida Token (VDA) $VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users. Офіційний вебсайт: https://www.verida.network/ Whitepaper: https://www.verida.io/whitepaper Купити VDA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Verida Token (VDA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Verida Token (VDA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 292,24M $ 292,24M $ 292,24M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,73M $ 3,73M $ 3,73M Історичний максимум: $ 0,11457 $ 0,11457 $ 0,11457 Історичний мінімум: $ 0,002341 $ 0,002341 $ 0,002341 Поточна ціна: $ 0,00373563 $ 0,00373563 $ 0,00373563 Дізнайтеся більше про ціну Verida Token (VDA)

Токеноміка Verida Token (VDA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Verida Token (VDA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VDA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VDA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VDA, досліджуйте ціну токена VDA в реальному часі!

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