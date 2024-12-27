Ціна USDB (USDB)
Поточна ціна USDB (USDB) сьогодні становить 0.999874 USD з ринковою капіталізацією $ 405.28M USD. Ціна USDB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.62M USD
- зміна ціни USDB протягом дня — -2.27%
- циркуляційна пропозиція – 406.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDB до USD становила $ -0.0233085004008289.
За останні 30 днів зміна ціни USDB до USD становила $ -0.0000901886.
За останні 60 днів зміна ціни USDB до USD становила $ +0.0063502997.
За останні 90 днів зміна ціни USDB до USD становила $ -0.0050592606023782.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0233085004008289
|-2.27%
|30 днів
|$ -0.0000901886
|-0.00%
|60 днів
|$ +0.0063502997
|+0.64%
|90 днів
|$ -0.0050592606023782
|-0.50%
Останній аналіз цін USDB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
-2.27%
+0.64%
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