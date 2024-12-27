Сьогоднішня ціна USDB (USDB)

Поточна ціна USDB (USDB) сьогодні становить 0.999874 USD з ринковою капіталізацією $ 405.28M USD. Ціна USDB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USDB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.62M USD

- зміна ціни USDB протягом дня — -2.27%

- циркуляційна пропозиція – 406.05M USD

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