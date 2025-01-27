Ціна Trader (TDE)
Поточна ціна Trader (TDE) сьогодні становить 2.06 USD з ринковою капіталізацією $ 1.96M USD. Ціна TDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trader:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.80K USD
- зміна ціни Trader протягом дня — -14.56%
- циркуляційна пропозиція – 951.11K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trader до USD становила $ -0.351700309273295.
За останні 30 днів зміна ціни Trader до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trader до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trader до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.351700309273295
|-14.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trader: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.38%
-14.56%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.
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