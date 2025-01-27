Сьогоднішня ціна Trader (TDE)

Поточна ціна Trader (TDE) сьогодні становить 2.06 USD з ринковою капіталізацією $ 1.96M USD. Ціна TDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trader:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.80K USD

- зміна ціни Trader протягом дня — -14.56%

- циркуляційна пропозиція – 951.11K USD

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