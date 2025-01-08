Сьогоднішня ціна Tim (TIM)

Поточна ціна Tim (TIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 42.25K USD. Ціна TIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tim:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.99 USD

- зміна ціни Tim протягом дня — -8.55%

- циркуляційна пропозиція – 799.96M USD

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