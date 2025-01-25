Сьогоднішня ціна STAN (STAN)

Поточна ціна STAN (STAN) сьогодні становить 0.00234758 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STAN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 186.01K USD

- зміна ціни STAN протягом дня — +6.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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