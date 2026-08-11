Сьогоднішня ціна Solomon

Поточна ціна Solomon (SOLO) сьогодні становить $ 0,626902, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOLO до USD становить $ 0,626902 за SOLO.

Solomon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7.161.975, з циркуляційною пропозицією у 11,42M SOLO. Протягом останніх 24 годин SOLO торгувався між $ 0,626065 (мінімум) та $ 0,628041 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,41, тоді як історичний мінімум — $ 0,460368.

У короткостроковій динаміці SOLO змінився на -0,01% за останню годину та на +8,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,18K.

Ринкова інформація щодо Solomon (SOLO)

Ринкова капіталізація $ 7,16M$ 7,16M $ 7,16M Обсяг (за 24 год) $ 9,18K$ 9,18K $ 9,18K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,17M$ 16,17M $ 16,17M Циркуляційне постачання 11,42M 11,42M 11,42M Загальна пропозиція 25.799.967,913485 25.799.967,913485 25.799.967,913485

Поточна ринкова капіталізація Solomon — $ 7,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,18K. Циркуляційна пропозиція SOLO — 11,42M, зі загальною пропозицією 25799967.913485. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,17M.