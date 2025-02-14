Сьогоднішня ціна SOLID ($SOLID)

Поточна ціна SOLID ($SOLID) сьогодні становить 0.01515506 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SOLID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOLID:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.20K USD

- зміна ціни SOLID протягом дня — -2.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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